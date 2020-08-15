Кросівки відомого американського баскетболіста, колишнього гравця НБА Майкла Джордана були продані на аукціоні за рекордні $615 тисяч.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У кросівках Nike Air Jordan 1 High зірка баскетболу брав участь у показовій грі в Трієсті (Італія) в 1985 році.

Торги організував аукціонний дім Christie’s. Там розраховували заробити на кросівках від 650 до 850 тисяч доларів. У результаті їх вдалося продати за 615 тисяч доларів.

Представники Christie’s назвали ці кросівки з автографом Джордана найдорожчими в історії аукціонів.

“Це найвища ціна на кросівки на аукціоні”, – повідомив CNN представник Christie’s.

Взуття незвичайне ще й тим, що в підошві застряг уламок скла від щита, який баскетболіст розбив під час данка (закидання м’яча в кошик під час стрибка).

Варто зазначити, що в рамках аукціону були продані й інші речі Джордана часів гри за Chicago Bulls. За 9 лотів було виручено понад 931 тис. доларів.

Попередній рекорд був встановлений всього три місяці тому. В якості лоту тоді теж були кросівки Джордана. Їх продали на аукціоні Sotheby’s за 560 тисяч доларів.