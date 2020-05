Про це повідомляє видання Complex.

Після того як вийшла п’ята серія фільму, в якому Майкл з’являється в кросівках в забарвленні Chicago, платформа StockX зазначила помітила зростання цін на цю модель.

Роздрібна вартість кросівок – 160 доларів, але після виходу фільму їх можна було купити на різних платформах за 1310 доларів, в середньому.

Крім того, саме на сторінці з кросівками Air Jordan 1 було зафіксовано найвищий трафік в історії платформи. Це сталося в день виходу п’ятої серії.

Також цікаво зазначити, що після релізу продажу цієї моделі кросівок виросли на 40%.

Представники онлайн-платформи Goat повідомили, що у них ціна моделі зросла на 68% з моменту виходу серіалу.

“У цьому випадку немає ніяких сумнівів, що серіал зробив істотний вплив на продажу Jordan в усіх напрямках”, – розповів головний економіст платформи StockX Джессі Ейнхорна.

Він зазначив, що подібна тенденція спостерігалася з кросівками New Balance. Їх більше купували після того, як баскетболіст Кавай Леонардо виграв у фіналі чемпіонату НБА 2019 року.

Аналітик компанії NPD Group Метт Пауелл вважає, що реліз The Last Dance ніяк не вплинув на роздрібний продаж спортивного взуття. Він вказав, що продавці не змінили вартість кросівок після релізу.

As expected, no retail impact from “The Last Dance”, at least in athletic footwear

— Matt Powell (@NPDMattPowell) May 7, 2020