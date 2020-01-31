Дві моделі кросівок від Nike могли заборонити використовувати на світових змаганнях через дослідження, яке довело, що вони дозволяють спортсменам бігати швидше.

Про це повідомляє газета The Guardian.

У грудні 2019 року журналісти американський газети The New York Times Кевін Куілі та Джош Кац підготували дослідження, в якому проаналізували зв’язок між тим, які спортсмени приносять результати та взуттям, в якому вони бігають.

При цьому журналісти використовували дані з мобільного додатку для бігунів Strava, в якому спортсмени вказують, в яких змаганнях брали участь, їхню дистанцію, свої результати, а іноді й свою модель кросівок. Таким чином журналісти отримали дані про більш ніж мільйон марафонів та напівмарафон, які проходили в десятці країн з квітня 2014 по грудень 2019 року.

Дослідники користувалися чотирма різними методами. Вони вивчали статистичні моделі, порівнювали бігунів, які брали участь одних і тих же змаганнях і бігунів, схильних часто міняти взуття. Також враховувалася можливість особистих успіхів бігунів. В результаті їм вдалося прийти до таких висновків: бігуни, які мали кросівки Nike Zoom Vaporfly 4% або ZoomX Vaporfly Next% бігали на 4-5% швидше, ніж бігуни в іншому взутті.

“У гонці між двома марафонцами з однаковими здібностями бігун, що носить ці кросівки, мав би значну перевагу перед конкурентом, які не носять їх”, — зазначили вони.

Значущої різниці між цими двома моделями від Nike дослідники не виявили.

Крім того, вдалося встановити, що 31 з 36 кращих фінішували в шести найбільших марафонах світу носили Vaporflys.

Наприклад, в жовтні 2019 кенійец Еліуд Кіпчоґе встановив офіційний світовий рекорд, пробігши марафон за 2 години 1 хвилину та 39 секунд. На ньому були кросівки Next%.

Сам Кіпчоге заперечує вплив кросівок на його результати.

“Я наполегливо тренувався. Технології покращуються, і ми не можемо цього заперечувати — ми повинні користуватися технологіями”, —заявив спортсмен.

За інформацією телеканалу NBC News, ці кросівки не потрапляють під заборону World Athletics. У цих кросівках немає пружних елементів, тільки піноматеріал та вуглецеві пластини.

Після публікації дослідження в спортивному середовищі почалися активні обговорення того, чи варто ввести заборону на високотехнологічні Nike Vaporflys.

Джерела газети The Guardian повідомили, що в результаті дискусій Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) прийняла рішення не вводити загальну заборону на Nike Vaporflys. Однак запобіжні заходи все ж будуть: до моменту закінчення Олімпіади в Токіо влітку 2020 року бігунам заборонено використовувати нові моделі кросівок.

При цьому ті моделі, що вже є на ринку, будуть ретельно досліджені. Дослідження, як очікується, буде проводитися в університетах за допомогою самих взуттєвих компаній. Дослідники повинні будуть перевірити, чи може це взуття допомогати або перешкодити спортсменам, які регулярно бігають на довгі дистанції. Остаточне рішення буде оголошено тільки тоді, коли рекомендації технічного комітету будуть затверджені Всесвітньою радою з легкої атлетики.

Журналісти зазначають, що є велика ймовірність того, що в майбутньому World Athletics введе більш жорсткий набір правил для нового взуття, включаючи необхідність для компаній представляти будь-які прототипи на твердження, перш ніж вони будуть використані в змаганнях.