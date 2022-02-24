Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземні країни не сумніватись щодо відключення Росії від SWIFT.

Про це йдеться у Twitter Дмитра Кулеби.

Міністр зазначив, що не хоче бути дипломатичним у даній темі. Він звернувся до країн, які ще досі сумніваються, чи варто відключати Російську Федерацію від всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT.

За його словами, ті, хто сумнівається у даному рішенні, повинні розуміти – кров невинно вбитих українців буде і на їхніх руках.