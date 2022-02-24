Про це йдеться у Twitter Дмитра Кулеби.
Міністр зазначив, що не хоче бути дипломатичним у даній темі. Він звернувся до країн, які ще досі сумніваються, чи варто відключати Російську Федерацію від всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій SWIFT.
За його словами, ті, хто сумнівається у даному рішенні, повинні розуміти – кров невинно вбитих українців буде і на їхніх руках.
“Відключіть Росію від SWIFT!”, – написав Дмитро Кулеба.
- Нагадаємо, Європейський Союз може відключити Росію від платіжної мережі з високим рівнем безпеки SWIFT, яка об’єднує тисячі фінансових установ у світі, проте Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр виступили проти відключення РФ від SWIFT.
- Раніше президент Чехії Мілош Земан, який завжди вирізнявся проросійською позицією, зреагував на вторгнення Росії в Україну та закликав Захід до найжорсткіших санкцій проти РФ.