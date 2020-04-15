Народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов, який став першим у Верховній Раді, який переміг коронавірус, пройшов тестування на наявність антитіл за допомогою української тест-системи НПК Діапроф-Мед.

Про це #Буквам повідомила пресслужба нардепа.

Дослідження показало наявність високої кількості антитіл в крові Шахова, а значить, він не тільки виробив стійкий імунітет до вірусу, але і може стати донором для хворих у важкій формі.

“Для мене величезна честь бути одним з перших тестованих за допомогою нашої української тест-системи. Я завжди говорив, що саме українські вчені зможуть створити ліки від цієї хвороби. Упевнений, так і буде. Зі свого боку, я готовий допомагати всім чим зможу, як мінімум підтримкою в парламенті і власною кров’ю”, – сказав Шахов.

Відзначається, що кров нардепа підходить для лікування тяжкохворих через переливання плазми, цей напрямок боротьби з коронавірусом вважається найперспективнішим в світі, а також для виділення антитіл з тим, щоб створити ліки.

Фото: пресслужба Сергія Шахова

“У найближчі дні я планую зробити тести на антитіла моїм дітям, які хворіли зі схожими симптомами ще в лютому. А також буду готовий здавати кров як донор, як тільки лабораторія буде готова її прийняти”, – сказав Сергій Шахов.

На думку народного депутата, розробка українськими вченими тест-системи на антитіла може стати порятунком для нашої країни. Позитивний результат тесту фактично можна вважати квитком з карантину.

“Цей тест повинен стати доступним для кожного українця. Отримавши позитивний результат про наявність антитіл, людина може вийти з карантину і повернутися до нормального життя, а це врятує нашу економіку”, – упевнений Шахов.