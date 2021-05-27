Президент США Джо Байден має амбітну мету - вакцинувати 70% населення до 4 липня, Дня Америки. Аби її реалізувати місцева влада використовує "творчий потенціал" для мотивування громадян щепитися проти коронавірусу.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Американців мотивують різними способами, однак найліпше діють “матеріальні”: від “пива в подарунок” та “проїзний в метро Нью-Йорка” до великих виграшів (мільйон доларів у штаті Огайо) та авіаквитків першого класу до будь-якої країни світу та назад.

Усі ініціативи місцевих чиновників погоджено з CVS (американська роздрібна фармацевтична корпорація).

У квітні у CVS повідомили, що мають змогу робити по 25 мільйонів щеплень проти коронавірусу щомісяця. Однак цього тижня було зроблено 17 мільйонів щеплень. Такий ажіотаж можна пояснити спробами влади на місцях заохотити американців отримати вакцину проти коронавірусу якнайшвидше.

Усі американці отримують вакцину проти коронавірусу безплатно. Державний страхувальник, Medicare, потім сплачує до федерального бюджету по 40 доларів за кожну вакцину.

Але ажіотаж значно зменшився. Ті, що хотіли зробити щеплення, вже його отримали. Люди з групи ризику – також. Залишилися ті, хто не впевнений у потребі щодо вакцинації та ті, хто категорично проти (з певних причин чи без них).

На національному рівні кількість доз вакцин, які щодня вводять американцям, знизилась до 1,7 млн. У квітні показники були значно вищими – по 3,3 млн доз щодня.

Тож у CVS вирішили об’єднатися з іншими компаніями, аби просувати кампанію з вакцинації. Таким чином, популяризується вакцинація та послуги тієї чи іншої компанії на федеральному рівні.

Отримати призи можуть американські громадяни, які зроблять щеплення проти коронавірусу в одній з аптек.

Серед найпоширеніших “призів”: круїз на тиждень, побачення за 100 доларів, доступ до платного застосунку для знайомств Hinge, поїздка на Суперкубок LVI у 2022 році й так далі.

Також мережа аптек CVS надасть 125 громадянам по 500 доларів та по 5 тисяч доларів п’ятьом громадянам, аби ті провели час з родинами.

Взяти участь в розіграші подарунків можуть всі громадяни старші 18 років.

Окрім CVS, окремі “призи” є від влади того чи іншого штату.

Американська компанія United Airlines розіграє квитки першого класу до будь-якої країни світу (і зворотний) серед клієнтів, які вже отримали щеплення проти коронавірусу. Скористатися отриманими квитками можна буде протягом року.

Влада Нью-Йорка стимулює громадян робити щеплення проти коронавірусу COVID-19. Один із бонусів – безоплатний проїзд у громадському транспорті. Всім, хто зробить тут щеплення, дарують проїзні квитки на тиждень. Нововведення працює з 12 травня. Ті, хто користується приміськими електричками, можуть отримати по два безоплатних квитки (до пункту призначення та назад).

В американському штаті Огайо місцева влада знайшла спосіб популяризувати вакцинацію проти коронавірусу. Ті, що щепляться, матимуть шанс виграти мільйон доларів. Щонеділі, протягом п’яти тижнів, один житель штату Огайо виграватиме 1 мільйон доларів. Єдина умова для участі в такій лотереї — зробити щеплення.

Також у Нью-Йорку студенти та учні віком від 12 до 17 років, які зроблять щеплення проти коронавірусу, братимуть участь у програмі щодо виграшу стипендії на повний курс навчання в державному університеті штату.

У Нью-Джерсі діє акція “Зроби щеплення – отримай пиво безплатно”.

У Детройті є акція “Приведи друга” зробити щеплення. За кожного “друга” можна отримати по 50 доларів.

За даними Центру з контролю й профілактики захворювань, у США понад 165 мільйонів американців отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Понад 50% населення країни повністю вакциновано проти коронавірусу. В деяких штатах вакциновано майже 70% населення.