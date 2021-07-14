З 1 серпня 2021 року великим круїзним лайнерам буде заборонено заходити до центру Венеції.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Такий закон ухвалив кабінет міністрів Італії.

Заборона стосуватиметься лайнерів, що відповідають бодай одному з таких критеріїв: водотоннажність понад 25 тисяч тонн, довжина понад 180 метрів або висота понад 35 метрів. Доступ до центру міста збережуть круїзні судна приблизно на 200 пасажирів.

Великі круїзні судна причалюватимуть до промислового порту Маргера по інший бік Венеційської лагуни. Його планують переобладнати для приймання пасажирських суден. Однак це розглядається лише як тимчасове рішення, оскільки міністри вимагають ідей щодо нового постійного терміналу.

Поки цього не буде зроблено, круїзні компанії мають виключити Венецію зі своїх маршрутів, пише The Guardian.

Закон також передбачає створення фонду для виплати компенсацій компаніям і їхнім співробітникам, які постраждають через обмеження.

У червні ЮНЕСКО закликала негайно заборонити заходження великих круїзних лайнерів в лагуну і вважала за можливе включення Венеції до так званого чорного списку. Він охоплює об’єкти Всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою. Неназвані співрозмовники агентства Reuters в італійському кабміні визнали, що саме ця погроза змусила уряд Італії діяти. Венецію і Венеційську лагуну було внесено до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини в 1987 році.