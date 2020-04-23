Велика канадська авіакомпанія Air Canada припинила виконання всіх рейсів в США в зв'язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Тимчасове обмеження введено на місяць, до 22 травня.

“Air Canada оголошує про припинення планових рейсів в США після 26 квітня через угоду між урядами Канади та США про продовження на місяць обмежень на перетин кордону. Air Canada має намір відновити сполучення з США 22 травня за умови відсутності подальших урядових обмежень”, – сказано в повідомленні.

Ті, хто вже придбали квитки на рейси авіакомпанії, зможуть їх поміняти безкоштовно.

Також в компанії нагадали, що з 16 березня скоротили кількість рейсів на 90% через пандемію.

Останній запланований комерційний рейс з США до Канади відбудеться 26 квітня.

Довідка. Air Canada – найбільша канадська авіакомпанія, що спеціалізується на внутрішніх і міжнародних рейсах. Вона входить в число 20 найбільших авіакомпаній світу, і в 2019 році обслужила більше 51 мільйона клієнтів.