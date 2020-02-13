Про це йдеться в офіційній заяві торгової асоціації GSMA, яка є організатором заходу.
Mobile World Congress — одна з найбільших в світі виставок мобільної індустрії та конгрес за участю керівників операторів мобільного зв’язку, продавців та власників контенту по всьому світу. Цей захід проходить в Барселоні, Каталонія, Іспанія, щороку. Перший такий захід пройшов ще у в 1987 році.
У середу, 12 лютого, генеральний директор GSMA Джон Хоффман повідомив, що виставка Mobile World Congress, яка повинна була пройти з 24 по 27 лютого в Барселоні, скасовується через спалах коронавірусу в Китаї.
“GSMA скасувала MWC Barcelona 2020 року, тому що глобальна заклопотаність у зв’язку зі спалахом коронавируса, проблеми з поїздками та іншими обставинами унеможливлює проведення заходу”, — зазначив він.
За словами Хоффмана, GSMA не має наміру переносити захід та буде готуватися до виставки в 2021 році.
“Сторона приймаючого міста поважає та розуміє це рішення. GSMA та сторона приймаючого міста будуть продовжувати працювати та підтримувати один одного для MWC Barcelona 2021”, — додав він.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.
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