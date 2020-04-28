Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Онлайн-фестиваль під назвою “We Are One: A Global Film Festival” (“Ми єдині: глобальний кінофестиваль”) стартує 29 травня і триватиме 10 днів.

Кінострічки транслюватимуться на YouTube безкоштовно.

При цьому глядачам буде запропоновано зробити пожертвування до фонду солідарності (Solidarity Response Fund), створеного з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я для фінансування боротьби з коронавірусом.

Для організації заходу об’єдналися понад 20 найбільших кінофестивалів по всьому світу, повідомляє агентство Reuters.

Так, організаторами виступили представники Каннського, Берлінського, Венеційського, Лондонського, Єрусалимського кінофестивалів, американського кінофестивалю незалежного кіно “Санденс”, нью-йоркського Tribeca Film Festival, Міжнародного кінофестивалю в Марракеші тощо.

Захід включатиме демонстрацію повнометражних і короткометражних фільмів, документального кіно, музики, комедій і дискусій. Повний розклад з’явиться ближче до дати проведення.

Варто відзначити, що пандемія коронавірусу змусила скасувати багато заходів, у тому числі в кіноіндустрії.

Організатори Каннського кінофестивалю вже заявили, що пишаються участю в проведенні онлайн-заходу, “щоб привернути увагу до дійсно незвичайних фільмів і талантів”.

А організатори Tribeca Film Festival – актор Роберт Де Ніро і продюсер Джейн Розенталь висловили надію, що онлайн-фестиваль “об’єднає артистів і оповідачів, щоб розважити глядачів у всьому світі”.

“Ми часто говоримо про унікальну роль фільму в натхненні і об’єднанні людей попри кордони і відмінності, щоб допомогти зцілити світ. Весь світ потребує зцілення прямо зараз”, – наголосила Розенталь.