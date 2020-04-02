Найбільші мережі АЗС погодилися знизити ціни на бензин

Про це повідомляють в пресслужбі АМКУ за підсумками зустрічі з керівниками мереж АЗС.
Підставою для зниження цін на бензин в Антимонопольному комітеті називають зниження світових цін на нафту і падіння оптових цін на паливо.
“Зустріч з керівниками мереж АЗС підтвердила розрахунки комітету – умови для подальшого зниження цін на бензини і дизпаливо дійсно є”, – йдеться в повідомленні.
АМКУ очікує, що результати його заходів, відобразяться на цінниках заправок.
“Учасники ринку дали вичерпні пояснення щодо поточної ситуації з ціноутворенням і більшість з них погодилися з висновками АМКУ про наявність потенціалу до подальшого зниження цін”, – йдеться в повідомленні.
В АМКУ також додали, що з грудня 2019 року мережі АЗС вже знизили ціни на бензин на 13%.
Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далі
- Раніше повідомлялося, що світові ціни на нафту впали на 31% — це найгірший показник з 1991 року.
- Слідом за падінням цін на нафту падають європейські фондові індекси.
- У Міжнародному енергетичному агентстві вважають, що через коронавірус впаде і попит на нафту.