Найбільші мережі АЗС погодилися знизити ціни на бензин

Найбільші українські мережі АЗС дали згоду на ініціативу Антимонопольного комітету знизити ціни на паливо.

Про це повідомляють в пресслужбі АМКУ за підсумками зустрічі з керівниками мереж АЗС.

Підставою для зниження цін на бензин в Антимонопольному комітеті називають зниження світових цін на нафту і падіння оптових цін на паливо.

“Зустріч з керівниками мереж АЗС підтвердила розрахунки комітету – умови для подальшого зниження цін на бензини і дизпаливо дійсно є”, – йдеться в повідомленні.

АМКУ очікує, що результати його заходів, відобразяться на цінниках заправок.

“Учасники ринку дали вичерпні пояснення щодо поточної ситуації з ціноутворенням і більшість з них погодилися з висновками АМКУ про наявність потенціалу до подальшого зниження цін”, – йдеться в повідомленні.

В АМКУ також додали, що з грудня 2019 року мережі АЗС вже знизили ціни на бензин на 13%.