Найбільші туристичні оператори України змінюють умови скасування турів. Тепер клієнтам можуть не повернути гроші за скасовані через карантин тури.

Про це повідомляється на сайті туристичного оператора Join UP!

Уточнюється, що туроператори визнали форс-мажором карантин через коронавірус.

У вигляді альтернативи, щоб не втратити гроші, в компаніях пропонують клієнтам перебронювати тур. При цьому ті кошти, які були сплачені за скасований тур, обіцяють зараховувати для покупки іншого туру у цього ж оператора.

Відзначається, що туристи, які хочуть повернути гроші за подорожі після 23 квітня, теж не можуть цього зробити.

Зокрема, за інформацією видання LIGA.net, в даний момент безліч людей хочуть скасувати тури, заплановані на травень-липень. У компаніях не повертають гроші, а просять туристів переносити тури на пізніше.

Наприклад, компанія Coral Travel офіційно звернулася до туристів з проханням не наполягати на скасуванні подорожі з поверненням грошей.

Повідомляється, що туроператори змінюють правила розрахунку суми при скасуванні туру по волі туриста. Людям можуть повернути не всю суму, яка практично дорівнює понесених витрат. Тобто, гроші можуть не повернути взагалі.

У свою чергу в Державному агентстві розвитку туризму підтримали туристичних операторів.

“У зв’язку з глобальним поширенням коронавирусной інфекції Державне агентство розвитку туризму рекомендує громадянам України звернутися до туроператорам з проханням перебронювати поїздки, заплановані на період дії карантину”, – сказано в листі агентства.