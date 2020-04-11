Український транспортний літак Ан-225 "Мрія", який є найбільшим у світі, 11 квітня розпочав перший із серії рейсів з доставки вантажів для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі держпідприємства “Антонов”.

“11 квітня 2020 року найбільший у світі транспортний літак Ан-225 “Мрія” вилетів з міжнародного аеродрому “Київ-Антонов-2″, розпочавши перший комерційний рейс після технічного обслуговування та модернізації. Ан-225 долучається до перевезення гуманітарних вантажів – медичних засобів для боротьби з коронавірусом з Китаю до країн Європи”, – наголошується в повідомленні.

“Мрія” – вже шостий літак авіатранспортного підрозділу ДП “Антонов”, який задіяний у перевезенні вантажів для боротьби з COVID-19. Частину з цих перевезень здійснюють п’ять літаків Ан-124-100 “Руслан” у рамках програми стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) на користь НАТО і Європейського Союзу.

AN-225 test flight #AN225 Mriya begins a series of flights to fight the coronavirus On April 11, 2020, the world’s largest transport aircraft AN-225 Mriya departed from the Kyiv-Antonov-2 International Airport for the first commercial flight after maintenance and upgrading. AN-225 is involved in the transportation of humanitarian aid, medical equipment to fight the coranovirus from China to European countries. AN-225 will become the sixth aircraft of Antonov Airlines, airlift subdivision of ANTONOV Company involved in missions on transportation of vital cargoes against COVID-19. Partialy the missions performed by five AN-124-100 Ruslans are made within the SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) program in the interest of NATO and EU Video: An-225 test flight, advanced video – youtu.be/j8kI50mMDRk —

#Ан225 «Мрія» розпочинає серію рейсів з доставки вантажів для боротьби з короновірусом 11 квітня 2020 року найбільший в світі транспортний літак Ан-225 “Мрія” вилетів з міжнародного аеродрому „Київ-Антонов-2”, розпочавши перший комерційний рейс після технічного обслуговування та модернізації. Ан-225 долучається до перевезення гуманітарних вантажів – медичних засобів для боротьби з корановірусом з Китаю до країн Європи. „Мрія” стане шостим літаком авіатранспортного підрозділу ДП „АНТОНОВ” – авіакомпанії „Авіалінії Антонова”, які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 „Руслан” виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС. Відео: тестовий політ літака Ан-225, розширена версія відео – youtu.be/j8kI50mMDRk Опубліковано Antonov Company Субота, 11 квітня 2020 р.

У прес-службі концерну “Укроборонпром” уточнили, що “Мрія” в рамках першого рейсу доставить вантаж “в одну з країн Європи”.

Заступник гендиректора “Укроборонпрому” Мустафа Найєм написав у Facebook, що це перший зліт АН-225 “Мрія” після “півторарічної перерви”, пов’язаної з модернізацією. Літак вилетів до аеропорту китайського міста Тяньцзінь за медобладнанням та засобами боротьби з COVID-19.

«МРИЯ» Первый взлёт АН-225 «Мрия» после полутора годового перерыва. Вылетел в аэропорт Тяньцзинь за медоборудованием и средствами борьбы с COVID-19. У меня с этой «МРИЕЙ» своя история. Первый взлёт этого борта после независимости состоялся в трагический день 11 сентября 2001 года. Я тогда был студентом четвёртого курса факультета авиакосмических систем; многие из наших после окончания университета пошли работать как раз на Антонова. Взлёт АН-225 для многих из нас было большим событием. И вот спустя 19 лет я это увидел своими глазами. Это правда очень красиво.

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https://t.me/mustafanayyem Опубліковано Mustafa Nayyem Субота, 11 квітня 2020 р.

ДОВІДКА. Ан-225 “Мрія” створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. Відтоді залишається найбільшим і найпотужнішим в світі транспортним літаком.