Найбільший в Україні завод з виробництва масел і змащувальних матеріалів компанія "Азмол Брітіш Петрокемікалс" (Бердянськ, Запорізька область) зупинив випуск продукції через поправку до закону про акцизи, автором якої є "слуга народу" Данило Гетьманцев.

Про це повідомляє портал enkorr з посиланням на заяву виконуючого обов’язки директора AZMOL BP Михайла Тарасенка.

“Британсько-українське підприємство “Азмол”, яке за останні два роки відродило виробництво, вклало колосальні кошти в модернізацію обладнання та почало активно завойовувати не тільки український, а й міжнародний ринки, сьогодні зупинено”, – повідомив Михайло Тарасенко.

Зупинка виробництва пов’язана зі вступом в силу закону №466-IX, згідно з яким товарний код 2710 19 99 00 “інші мастильні матеріали та інші дистиляти” включено до переліку підакцизних товарів зі ставкою 213,5 євро/тис. л.

Під товарний код потрапили ще й близько 100 найменувань кінцевої продукції.

Це призвело до того, що виробники і продавці готових масел і змащувальних матеріалів зобов’язані реєструвати акцизні склади, акцизні накладні та інші зобов’язання з обліку підакцизної продукції.

За словами Михайла Тарасенка, робота підприємства паралізована з першого дня вступу закону в силу, оскільки в документі не передбачено ніякого перехідного періоду, необхідного для реєстрації та обладнання акцизних складів, отримання ліцензій та оформлення іншої необхідної документації.

“Закон прийнятий таким чином, що від 6 місяців до року вітчизняний виробник буде оформляти документи, купувати і встановлювати устаткування, нести збитки. Але за цей час весь український ринок просто відійде імпортерам і запускати роботу заводів потім просто буде марно”, – зазначив Михайло Тарасенко .