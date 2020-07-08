У понеділок, 6 липня, поблизу села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області виникла масштабна лісова пожежа. У подальшому вогонь поширився на прилеглі села. Внаслідок пожежі загинули 5 осіб. (Інформація оновлюється)

#Букви розповідають про причини пожежі та, що відомо на даний момент.

Жертви та збитки

7 липня пожежа поширилася на село Смолянинове, де знищила 80 дачних будинків садового кооперативу “Вовча яма” і 30 житлових будинків в самому селі. Крім того, за попередніми оцінками вигоріло близько п`яти тисяч гектарів лісу.

Станом на 10:30 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу сел Смолянинове, Капітанове та Воронове.

Під час гасіння пожежі рятівники виявили тіла 5 загиблих. 9 осіб, серед яких двоє дітей, госпіталізували.

Наразі до гасіння залучили 1 тис. 125 чоловік та 201 одиниць техніки, в тому числі 2 літаки АН-32П.

На місці пожежі розгорнули оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, також працює оперативна група ДСНС.

Причини виникнення пожежі

Правоохоронці розглядають три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів. Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз.

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).

Реакція влади

Сьогодні до Луганської області прибув президент Володимир Зеленський. Разом з ним на місце трагедії прибули голова області Сергій Гайдай, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін та голова Нацполіції Ігор Клименко.

Зеленський відвідав село Смолянинове, яке сильно постраждало внаслідок загоряння, та поспілкувався з місцевими жителями.

Він заявив, що кожна сім’я, яка втратила житло внаслідок пожежі, отримає 300 тис. грн, кожному постраждалому також буде виділено по 20 тис. грн на підтримку. Крім того, окремо будуть передбачені виплати за загиблих.

Водночас, за словами Авакова, для допомоги постраждалим внаслідок пожежі уряд зарезервував 50 млн грн.

Надзвичайна ситуація

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету Міністрів України щодо визнання масштабних пожеж надзвичайною ситуацією державного рівня, що дозволить виділити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Це питання буде розглянуте сьогодні на засіданні Уряду.