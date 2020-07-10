Поліція затримала аграрія, підозрюваного в підпалі сухої трави, в результаті якого в Луганській області виник масштабна лісова пожежа, що забрала життя 5 людей.

Про це повідомив в Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як повідомлялося раніше, в понеділок, 6 липня, поблизу села Осколонівка Новоайдарського району Луганської області виникла масштабна лісова пожежа. Надалі вогонь поширився на прилеглі села. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 5 загиблих. 9 осіб, серед яких двоє дітей, госпіталізували.

За даними слідства, пожежа виникла в результаті підпалу сухої трави місцевим аграрієм. Його дії були зафіксовані на відео військовими під час обльоту території дроном. На відео, опублікованому заступник міністра, показано, як машина агронома-палія намагається втекти з місця злочину.

У четвер, 9 липня, правоохоронці затримали підозрюваного.

“Після збирання врожаю, в гонитві за прибутком і щоб заощадити на паливі, багато аграріїв віддають перевагу випалювати стерні перед переорюванням землі, абсолютно не думаючи про жахливі наслідки, до яких це може призвести.

Сьогодні (9 липня — ред.) на Донеччині в Бахмутському районі був затриманий агроном Дмитро П., 1993 року народження, який підпалив стерню в порушенні існуючих правил і законів”, — повідомив заступник голови МВС.

Геращенко зазначив, що дії аграрія були кваліфіковані за частиною 1 статті 245 Кримінального Кодексу України (знищення або пошкодження лісових масивів). Санкціями цієї статті передбачено штраф на суму до 153 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 5 років