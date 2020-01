Про це повідомляє агентство Reuters.

Відеозапис показали в п’ятницю, 10 січня.

Пристрої (реєстратор даних про польоти і диктофон з кабіни українського літака) перебували в дерев’яному ящику.

Зазначалося, що обидві “чорні скриньки” отримали ушкодження під час катастрофи, але їхня пам’ять може бути досліджена (карти пам’яті обох пристроїв непошкоджені).

Відеозапис, зокрема, оприлюднили канал Sky News і BBC Monitoring.

“Нове відео з іранського телебачення, що нібито демонструє реєстратор польотних даних і диктофон з кабіни збитого українського літака. Карти пам’яті обох пристроїв вважаються “неушкодженими”, – йдеться в коментарі до відео ВВС.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be “intact” pic.twitter.com/8LJGIFpPng

Iran TV has aired footage which allegedly shows black boxes from the Ukrainian plane that crashed near Tehran, killing all 176 people on board.

For the latest on this story, head here: https://t.co/LYCXpZAGss pic.twitter.com/Uuc1jQWNrJ

— Sky News (@SkyNews) January 10, 2020