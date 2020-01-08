Український літак МАУ рейсу PS752, який зазнав аварії в Ірані, не передавав сигнал через дві хвилини після зльоту.

Про це в Twitter повідомляє сервіс відстеження положення повітряних суден Flightradar.

Літак знаходився в експлуатації близько 3,5 років.

У повідомленні сказано, що літак Boeing 737-800 розбився незабаром після зльоту.

“PS752 вилетів з Тегерана в 2.42 UTC. Останні дані отримані в 2.44 UTC”, – передає Flightradar.

Боїнг 737-800 “Українських Міжнародних Авіаліній” вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в 6.12 ранку за місцевим часом і впав приблизно через вісім хвилин.

Авіакатастрофа сталася близько 4:44 за київським часом.

Прес-секретар міжнародного аеропорту Імама Хомейні Алі Кашанов заявив, що літак, який прямував до Києва і перевозив 176 пасажирів і екіпаж, розбився під Парандом, що в 60 кілометрах на південний захід від Тегерана.

Місцеві ЗМІ пишуть про те, що авіакатастрофа сталася через технічні труднощі.

Цю ж версію підтвердив представник Boeing Гордон Джондро.

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

На місці катастрофи працюють 22 рятувальні команди, на даний момент немає точної інформації про кількість жертв.