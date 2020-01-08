Посольство України в Ісламській Республіці Іран видалило зі своєї заяви з приводу катастрофи літака Boeing-737 абзац, в якому в якості пріоритетної версії вказувалися технічні причини.

Про це свідчить інформація на сайті диппредставництва.

Так, спочатку посольство оприлюднило коментар, в якому вказувалося, що версії теракту і ракетної атаки не розглядаються.

“За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається”, – говорилося в першій версії повідомлення.

Згодом коментар зник із сайту посольства, а через деякий час знову з’явився, але вже в видозміненому вигляді. У диппредставництві тепер вказують, що причини катастрофи ще з’ясовуються, а будь-які заяви з цього приводу є неофіційними.

Новий абзац замінив попередній – про версії трагедії.

“Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру”, – йдеться тепер в заяві посольства.

Варто відзначити, що літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ) проходив технічне обслуговування 6 січня 2020 року.

В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). Всього загинули 176 людей (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.