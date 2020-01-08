Про це свідчить інформація на сайті диппредставництва.
Так, спочатку посольство оприлюднило коментар, в якому вказувалося, що версії теракту і ракетної атаки не розглядаються.
“За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. Наразі версія теракту чи ракетної атаки виключається”, – говорилося в першій версії повідомлення.
Згодом коментар зник із сайту посольства, а через деякий час знову з’явився, але вже в видозміненому вигляді. У диппредставництві тепер вказують, що причини катастрофи ще з’ясовуються, а будь-які заяви з цього приводу є неофіційними.
Новий абзац замінив попередній – про версії трагедії.
“Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру”, – йдеться тепер в заяві посольства.
Варто відзначити, що літак “Міжнародних авіаліній України” (МАУ) проходив технічне обслуговування 6 січня 2020 року.
В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу). Всього загинули 176 людей (167 пасажирів і 9 членів екіпажу).
Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.
- Незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, було 177 осіб. Ніхто не вижив.
- Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
- При Раді нацбезпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою.