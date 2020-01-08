Україна має намір направити до Ірану групу фахівців для допомоги в проведенні пошукової операції після катастрофи літака Boeing-737.

Про це розповів сьогодні на брифінгу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Ми вже зараз домовляємося з іранською стороною про те, щоб туди полетів літак із нашими експертами та фахівцями, які будуть брати участь у розслідуванні цієї трагедії… Ми знаємо, що іранська комісія почала відповідні процедури для проведення розслідування. Ми вже їм повідомили про те, що українські фахівці, наші експерти повинні бути учасниками цих процесів. Попередньо, не бачимо для цього жодних перешкод”, – наголосив Гончарук.

“Наші фахівці знаходяться на низькому старті – готові вирушити до Ірану, щоб транспортувати туди і близьких, родичів, які виявлять таке бажання, щоб вивезти звідти тіла наших громадян і доставити туди експертів для з’ясування причин цієї трагедії”, – додав глава Уряду.

Він уточнив, що на місці трагедії перебувають співробітники українського посольства і консульства.

“Наші дипломати з самого початку, буквально через годину після того, як це сталося, вже були на місці, щоб зробити все можливе для об’єктивного з’ясування картини подій”, – розповів Гончарук.

Прем’єр додав, що можливі причини аварії озвучуватися не будуть, оскільки це предмет розслідування.

Гончарук запевнив, що родичам загиблих українців буде надана вся необхідна допомога.

“Держава надасть всю необхідну підтримку і допомогу. Вже зараз в аеропорту “Бориспіль” працюють психологи, медики”, – заявив він.

У своєму Telegram-каналі Олексій Гончарук поінформував, що в Іран планується відправити групу фахівців, до якої увійдуть представники Державіаслужби і МАУ.

“В Іран буде відправлено групу для допомоги в пошуковій операції. У складі групи — фахівці для розслідування причин катастрофи, зокрема 5 осіб Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, 2 представники Державіаслужби і 3 представники авіакомпанії МАУ”, – написав прем’єр.

У прес-службі МВС України, в свою чергу, також висловили готовність направити мобільну групу для участі в пошуковій операції.

“У Міністерстві внутрішніх справ сформовано групу фахівців ДСНС України та експертної служби МВС для допомоги у пошуковій операції катастрофи українського літака в Ірані. Наші сили очікують на рішення Уряду України та іранської сторони”, – сказано в повідомленні.