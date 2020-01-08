Згідно з попередньою інформацією, на борту Boeing-737, який розбився в Ірані, перебували 11 українців: двоє пасажирів і 9 членів екіпажу.

Про це поінформували в прес-службі Ради національної безпеки і оборони України.

“За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадян України – пасажири, і 9 членів екіпажу – також громадяни України”, – йдеться в повідомленні.

Раніше в прес-службі РНБО поінформували про створення оперативного штабу при Раді нацбезпеки у зв’язку з авіакатастрофою.

До складу штабу увійшли прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, міністр оборони Андрій Загороднюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Служби безпеки Іван Баканов, глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Дейнеко.

Керівництво оперативним штабом за дорученням президента України здійснює секретар РНБО Олексій Данилов.

Наразі підтверджена інформація про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу.