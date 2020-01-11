Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером Ірану Хасаном Рухані наполягав на поверненні тіл загиблих у результаті катастрофи літака МАУ вже наступного тижня.

Про це за підсумками розмови поінформували в прес-службі Офісу президента України.

Зеленський зазначив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян на батьківщину.

“Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися”, – наголосив він.

Рухані запевнив, що вже сьогодні дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якнайшвидше.

Також було погоджено, що Міністерство закордонних справ України негайно скерує Ірану ноту з чітким переліком всіх наступних кроків: у тому числі юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій.

“Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні”, – відзначили в прес-службі ОПУ.

На своїй сторінці в Twitter Зеленський написав, що визнання Тегераном факту ракетної атаки на літак МАУ є “кроком в потрібному напрямі”.