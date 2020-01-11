Про це за підсумками розмови поінформували в прес-службі Офісу президента України.
Зеленський зазначив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати та повернути тіла українських громадян на батьківщину.
“Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися”, – наголосив він.
Рухані запевнив, що вже сьогодні дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якнайшвидше.
Також було погоджено, що Міністерство закордонних справ України негайно скерує Ірану ноту з чітким переліком всіх наступних кроків: у тому числі юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій.
“Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні”, – відзначили в прес-службі ОПУ.
На своїй сторінці в Twitter Зеленський написав, що визнання Тегераном факту ракетної атаки на літак МАУ є “кроком в потрібному напрямі”.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Сьогодні близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
- Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.