Про це заявив президент компанії Євген Дихне, повідомляє кореспондент #Букв.

Він пояснив, що виліт українського літака затримали з технічних причин.

Через те, що на цьому рейсі було багато багажу і ручної поклажі, при зльоті капітан судна побачив, що кількість вантажу перевищено.

“Під час зльоту командир судна побачив цю невідповідність і розпорядився відвантажити частину багажу. У зв’язку з цим відбулася затримка”, – пояснив Дихне.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.