45 українських фахівців, які будуть займатися розслідуванням катастрофи літака МАУ, вже прибули до Ірану.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в своєму відеозверненні.

Президент повідомив, що борт з 45 українськими фахівцями для розслідування трагедії, ідентифікації та репатріації тіл вже приземлився в Ірані.

Там вони були о 3:30 ранку, а через дві години повинні були прибути на місце трагедії і приступити до роботи.

За совами Зеленського, це представники різних галузей, які мають великий досвід роботи на місцях авіаційних і техногенних катастроф.

Зокрема, це представники Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами і представники МАУ.

“Ми очікуємо, що всі вони будуть включені в роботу комісії, зокрема до розшифровки записів” чорних скриньок”. У разі потреби до складу комісії можуть залучатися і інші необхідні експерти, також прибули до Тегерану. Це представники РНБО, СБУ, ДСНС, Міноборони, МЗС, МВС та інших державних установ. Це кращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони проведуть ідентифікацію та репатріацію загиблих українців”, – сказав президент.