#Букви стежать за ситуацією і збирають головні новини про трагедію.

Що сталося

Лайнер Boeing-737 впав рано вранці 8 січня з висоти 2400 метрів неподалік від Тегерана. Літак вилетів близько 06:00 ранку за іранським часом з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. За даними сайту Flightradar24, зліт пройшов нормально, але через кілька хвилин на висоті 2400 метрів літак загорівся, почав падати і розбився. Після падіння також стався вибух.

.

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY — BNO News (@BNONews) January 8, 2020

Катастрофа спонукала президента Володимира Зеленського перервати відвідування Омана. До Києва він дістався майже через добу після аварії літака, після чого зібрав посеред ночі нараду з представниками Кабміну і силових відомств. Перед цим при РНБО створили оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою.

У результаті аварії Boeing-737 загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії. Повний список жертв був оприлюднений МАУ.

Під ранок 9 січня в Іран прибули українські фахівці, які будуть займатися розслідуванням катастрофи літака МАУ, а також ідентифікацією тіл загиблих.

Версії катастрофи

З самого початку влада Ірану оголосила, що причиною аварії можуть бути “технічні проблеми” лайнера. 9 січня було оприлюднено попередній звіт іранських слідчих. У ньому говориться, що літак загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. Згідно зі звітом, виявлені на місці трагедії “чорні скриньки” отримали пошкодження, в зв’язку з чим деякі частини їх пам’яті можуть бути втрачені.

Представники авіакомпанії МАУ на брифінгу заявили, що літак був новим і пройшов планове обслуговування 6 січня цього року – за два дні до трагедії, а екіпаж був дуже професійним.

В РНБО розглядають сім версій трагедії, три з яких – “закриті”. Серед інших чотирьох: вибух двигуна з технічних причин; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об’єктом; вибух всередині літака в результаті теракту; ураження літака зенітною ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва.

На підтримку останньої версії вже висловилися ряд світових лідерів з посиланням на дані розвідки: зокрема, президент США Дональд Трамп, прем’єр Британії Борис Джонсон і прем’єр Канади Джастін Трюдо. Так, американська розвідка вважає, що лайнер міг бути помилково збитий створеною в Росії ракетно-повітряною системою Tor-M1, відомою НАТО як Gauntlet. Американський телеканал CNN уточнив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.

У Мережі тим часом з’явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент попадання ракети в літак. Група розслідувачів Bellingcat встановила, що запис був зроблений в Паранді – передмісті Тегерана, де був зафіксований останній сигнал транспондера літака.

Іран заперечує версію про катастрофу літака через ракету.

19:08: Американський телеканал ABC News підготував відеореконструкцію моменту ракетної атаки на український літака Boeing-737. Згідно з інформацією, отриманою журналістами від джерел в розвідці США, через кілька хвилин після зльоту Boeing був зафіксований радарами, і в напрямку літака були запущені дві ракети. На візуалізації один зі снарядів вибухнув поблизу літака, а інший – потрапив безпосередньо в нього, після чого почалася пожежа.

18:34: П’ятий президент України Петро Порошенко закликав ініціювати скликання спеціального засідання Радбезу ООН, щоб обговорити ситуацію з приводу катастрофи українського літака.

17:54: На іранському державному телебаченні було продемонстровано відео з “чорними скриньками” українського літака Boeing-737. Пристрої (реєстратор даних про польоти і диктофон з кабіни українського літака) перебували в дерев’яному ящику. Зазначалося, що обидва “чорні ящики” отримали ушкодження під час катастрофи, але карти пам’яті обох пристроїв вважаються “неушкодженими”.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be “intact” pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 10, 2020

16:56: В Європейській комісії заявили, що не бачать переконливих доказів того, що літак МАУ був збитий ракетою. Там також висловилися “за незалежне розслідування, якому можна довіряти”.

16:52: Під час телефонної розмови Володимира Зеленського і Майка Помпео був узгоджений візит держсекретаря США до України наприкінці січня.

16:26: Державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

“Поговорив із президентом України Зеленським, щоб висловити мої найглибші співчуття у зв’язку із загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейсу 752 “Міжнародних авіаліній України”. Ми – з Україною і готові запропонувати нашу підтримку й допомогу в розслідуванні, що проводиться”, – написав Помпео в своєму Twitter.

15:40: “Чорні скриньки” українського літака Boeing-737 планується розкрити в п’ятницю, 10 січня. “Чорні скриньки” будуть розкриті в лабораторії аеропорту Мехрабад. Якщо іранські фахівці виявлять пошкодження, які можуть перешкодити проаналізувати інформацію, вони готові звернутися за допомогою до України, Франції, Канади або РФ.

15:11: Міністерство закордонних справ не рекомендує українцям відвідувати Іран, Ірак і Сирію.

13:50: В Ірані назвали великою брехнею заяви про те, що літак українських авіаліній був збитий ракетою класу “земля-повітря”. Із заявою про “велику брехню” виступив спікер іранського уряду Алі Рабі.

13:38: Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і глави МЗС Вадима Пристайка з представниками США, під час якої були передані важливі дані щодо катастрофи.

13:32: Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що країна готова долучитися до розслідування катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. “Замість того, щоб вдаватися до спекуляцій, перш за все необхідно встановити істину – найбільш прозорий спосіб. Франція готова поділитися необхідним досвідом“, – сказав міністр.

11:39: Офіс Генерального прокурора України звернувся до Канади з проханням надати всю наявну інформацію щодо катастрофи літака МАУ в Ірані.

11:29: Глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що справжню причину катастрофи літака МАУ під Тегераном покажуть дані чорних ящиків. Він наголосив, що інформація про те, що в борт потрапила ракета, не повинна вважатися дійсною до аналізу бортових самописців.

11:14: У Мережі опублікували нове відео, на якому видно, як загорівся або вибухнув в повітрі літак МАУ Boeing 737-800. Відео знято за допомогою автомобільного відеореєстратора.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020

11:00: Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що у його країни також є підтвердження попадання ракети в літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ. “Австралія отримала розвідувальну інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем’єр-міністр Канади, і Сполучені Штати”, – наголосив він.

10:24: Національна рада США з безпеки на транспорті (NTSB) прийняла запрошення Ірану взяти участь в розслідуванні катастрофи українського літака Boeing-737 поблизу Тегерана 8 січня. NTSB призначила акредитованого представника для розслідування катастрофи. Канада також вже призначила акредитованого представника. Крім того, влада в Тегерані запросила до участі в розслідуванні і американський авіаконцерн Boeing.

9:43: Ракету, яка могла збити український літак Boeing 737-800, могли запустити з секретної іранської військової бази IRSG. Про це повідомив один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев в Twitter.

10 січня 9:26: Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував версію про ракетний обстріл літака МАУ. За його словами, версія про те, що Boeing-737 збила над територією Ірану ракета, не виключається, але поки не підтверджена. У зв’язку з цим він закликав США, Канаду і Великобританію надати всі дані і докази, що стосуються катастрофи.