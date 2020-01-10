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Що сталося

Лайнер Boeing-737 впав рано вранці 8 січня з висоти 2400 метрів неподалік від Тегерана. Літак вилетів близько 06:00 ранку за іранським часом з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. За даними сайту Flightradar24, зліт пройшов нормально, але через кілька хвилин на висоті 2400 метрів літак загорівся, почав падати і розбився. Після падіння також стався вибух.

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Катастрофа спонукала президента Володимира Зеленського перервати відвідування Омана. До Києва він дістався майже через добу після аварії літака, після чого зібрав посеред ночі нараду з представниками Кабміну і силових відомств. Перед цим при РНБО створили оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою.

У результаті аварії Boeing-737 загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії. Повний список жертв був оприлюднений МАУ.

Під ранок 9 січня в Іран прибули українські фахівці, які будуть займатися розслідуванням катастрофи літака МАУ, а також ідентифікацією тіл загиблих.

Фото: ISNAMEDIA

Версії катастрофи

З самого початку влада Ірану оголосила, що причиною аварії можуть бути “технічні проблеми” лайнера. 9 січня було оприлюднено попередній звіт іранських слідчих. У ньому говориться, що літак загорівся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт. Згідно зі звітом, виявлені на місці трагедії “чорні скриньки” отримали пошкодження, в зв’язку з чим деякі частини їх пам’яті можуть бути втрачені.

Представники авіакомпанії МАУ на брифінгу заявили, що літак був новим і пройшов планове обслуговування 6 січня цього року – за два дні до трагедії, а екіпаж був дуже професійним.

В РНБО розглядають сім версій трагедії, три з яких – “закриті”. Серед інших чотирьох: вибух двигуна з технічних причин; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об’єктом; вибух всередині літака в результаті теракту; ураження літака зенітною ракетою ЗРК “Тор” російського виробництва.

На підтримку останньої версії вже висловилися ряд світових лідерів з посиланням на дані розвідки: зокрема, президент США Дональд Трамп, прем’єр Британії Борис Джонсон і прем’єр Канади Джастін Трюдо. Так, американська розвідка вважає, що лайнер міг бути помилково збитий створеною в Росії ракетно-повітряною системою Tor-M1, відомою НАТО як Gauntlet. Американський телеканал CNN уточнив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.

У Мережі тим часом з’явилося відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент попадання ракети в літак. Група розслідувачів Bellingcat встановила, що запис був зроблений в Паранді – передмісті Тегерана, де був зафіксований останній сигнал транспондера літака.

Авіакатастрофа в Тегерані

❗️ У Мережі з’явилося відео з можливим потраплянням ракети в український Boeing в Тегерані.

Розслідувачі Bellingcat заявили, що вони вже перевіряють цю інформацію.

В Сети появилось видео возможной ракетной атаки на самолет МАУ

Опубліковано Букви Четвер, 9 січня 2020 р.

Іран заперечує версію про катастрофу літака через ракету.

19:08: Американський телеканал ABC News підготував відеореконструкцію моменту ракетної атаки на український літака Boeing-737. Згідно з інформацією, отриманою журналістами від джерел в розвідці США, через кілька хвилин після зльоту Boeing був зафіксований радарами, і в напрямку літака були запущені дві ракети. На візуалізації один зі снарядів вибухнув поблизу літака, а інший – потрапив безпосередньо в нього, після чого почалася пожежа.

18:34: П’ятий президент України Петро Порошенко закликав ініціювати скликання спеціального засідання Радбезу ООН, щоб обговорити ситуацію з приводу катастрофи українського літака.

17:54: На іранському державному телебаченні було продемонстровано відео з “чорними скриньками” українського літака Boeing-737. Пристрої (реєстратор даних про польоти і диктофон з кабіни українського літака) перебували в дерев’яному ящику. Зазначалося, що обидва “чорні ящики” отримали ушкодження під час катастрофи, але карти пам’яті обох пристроїв вважаються “неушкодженими”.

16:56: В Європейській комісії заявили, що не бачать переконливих доказів того, що літак МАУ був збитий ракетою. Там також висловилися “за незалежне розслідування, якому можна довіряти”.

16:52: Під час телефонної розмови Володимира Зеленського і Майка Помпео був узгоджений візит держсекретаря США до України наприкінці січня.

16:26: Державний секретар США Майк Помпео під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським запропонував допомогу в розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

“Поговорив із президентом України Зеленським, щоб висловити мої найглибші співчуття у зв’язку із загибеллю людей в результаті трагічної катастрофи рейсу 752 “Міжнародних авіаліній України”. Ми – з Україною і готові запропонувати нашу підтримку й допомогу в розслідуванні, що проводиться”, – написав Помпео в своєму Twitter.

15:40: “Чорні скриньки” українського літака Boeing-737 планується розкрити в п’ятницю, 10 січня. “Чорні скриньки” будуть розкриті в лабораторії аеропорту Мехрабад. Якщо іранські фахівці виявлять пошкодження, які можуть перешкодити проаналізувати інформацію, вони готові звернутися за допомогою до України, Франції, Канади або РФ.

15:11: Міністерство закордонних справ не рекомендує українцям відвідувати Іран, Ірак і Сирію.

13:50: В Ірані назвали великою брехнею заяви про те, що літак українських авіаліній був збитий ракетою класу “земля-повітря”. Із заявою про “велику брехню” виступив спікер іранського уряду Алі Рабі.

13:38: Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і глави МЗС Вадима Пристайка з представниками США, під час якої були передані важливі дані щодо катастрофи.

13:32: Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що країна готова долучитися до розслідування катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. “Замість того, щоб вдаватися до спекуляцій, перш за все необхідно встановити істину – найбільш прозорий спосіб. Франція готова поділитися необхідним досвідом“, – сказав міністр.

11:39: Офіс Генерального прокурора України звернувся до Канади з проханням надати всю наявну інформацію щодо катастрофи літака МАУ в Ірані.

11:29: Глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що справжню причину катастрофи літака МАУ під Тегераном покажуть дані чорних ящиків. Він наголосив, що інформація про те, що в борт потрапила ракета, не повинна вважатися дійсною до аналізу бортових самописців.

11:14: У Мережі опублікували нове відео, на якому видно, як загорівся або вибухнув в повітрі літак МАУ Boeing 737-800. Відео знято за допомогою автомобільного відеореєстратора.

11:00: Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що у його країни також є підтвердження попадання ракети в літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ. “Австралія отримала розвідувальну інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем’єр-міністр Канади, і Сполучені Штати”, – наголосив він.

10:24: Національна рада США з безпеки на транспорті (NTSB) прийняла запрошення Ірану взяти участь в розслідуванні катастрофи українського літака Boeing-737 поблизу Тегерана 8 січня. NTSB призначила акредитованого представника для розслідування катастрофи. Канада також вже призначила акредитованого представника. Крім того, влада в Тегерані запросила до участі в розслідуванні і американський авіаконцерн Boeing.

9:43: Ракету, яка могла збити український літак Boeing 737-800, могли запустити з секретної іранської військової бази IRSG. Про це повідомив один з розслідувачів Bellingcat Крісто Грозев в Twitter.

10 січня 9:26: Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував версію про ракетний обстріл літака МАУ. За його словами, версія про те, що Boeing-737 збила над територією Ірану ракета, не виключається, але поки не підтверджена. У зв’язку з цим він закликав США, Канаду і Великобританію надати всі дані і докази, що стосуються катастрофи.

  • Внаслідок аварії Boeing-737-800 української авіакомпанії МАУ зі 176 загиблих було 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. #Букви зібрали інформацію про те, ким вони були.