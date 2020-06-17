Внаслідок катастрофи легкомоторного літака у Малиновському районі Одеси один із пілотів загинув на місці, інший – помер у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Як повідомлялося раніше, літак впав на Овідіопольській дорозі. На момент аварії у літаку знаходилися двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший госпіталізований.

Згодом у поліції повідомили, що у лікарні помер другий постраждалий.

У поліції встановили, що обидва чоловіки – пілоти, 1955 року народження. Літак належить одному з підприємств. Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини його падіння. Попередньо подію кваліфіковано за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

За даними поліції, літак проходив сертифікаційне випробування. З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначена його мета та маршрут.

За попередньою інформацією, причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який знаходився за штурвалом. Зараз вирішується питання про створення комісії, яка надасть висновки про технічний стан літака. За їхніми результатами та висновками судово-медичної експертизи про причину смерті загиблих буде прийняте рішення про остаточну правову кваліфікацію події.