Дослідницький криголам "Джеймс Кларк Росс" (James Clark Ross), який Україна придбала у Великобританії для використання в антарктичних експедиціях, прибув в одеський порт.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Як сповіщалося, 19 серпня Україна придбала британський криголам для антарктичних досліджень. Про вартість та деталі угоди – за посиланням.

30 серпня в порту міста Фредеріксгавн (Данія) відбулася офіційна передача судна, й над ним було піднято синьо-жовтий стяг.

Флагман українського науково-дослідного флоту – криголам “Джеймс Кларк Росс” прибув у одеський морський порт 5 жовтня 2021 року.

З Данії в Україну корабель «привели» два капітани: український капітан Олег Новосильний та британський “капітан-наставник” Саймон Воллес.

“Наступні тижні триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потому відбудеться офіційне представлення криголаму для медіа та буде оголошено його нову назву. Також планується час для екскурсійного відвідування судна. Анонси всіх подій обов’язково розміщуватимуться на наших сторінках”, – йдеться у повідомленні.

Криголам відкриває низку нових можливостей для української науки. Зокрема він дозволить:

повернутись до досліджень Світового океану;

розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції «Академік Вернадський» та розширити можливості сезонних експедицій;

створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами;

проводити дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах океану.

Нагадаємо, у квітні після року роботи на станції “Академік Вернадський” 25-та Українська антарктична експедиція повернулася додому.