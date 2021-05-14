У п’ятницю, 14 травня, відразу двоє міністрів написали заяву про відставку - це Владислав Криклій та Ігор Петрашко.

Про це в ефірі каналу Україна 24 заявила заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

“У нас наступного тижня будуть кадрові зміни в уряді. Вже надійшли заяви від майбутніх колишніх міністрів Петрашка та Криклія за власним бажанням”, – сказала Кравчук.

У понеділок фракція розгляне кандидатури на ці посади. За її словами, кандидати працюють у центральних органах влади, проте вона відмовилася назвати їхні імена.

“Що стосується міністра Степанова, то він заяву не писав”, – уточнила Кравчук.

При цьому нардепка від “Слуги народу”, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина у Telegram опублікувала заяву Криклія про відставку.

Вона також повідомила імена кандидатів на посади міністрів економіки й інфраструктури. За її даними, на посаду міністра економіки пропонують Олексія Любченка, а на посаду міністра інфраструктури – Олександра Кубракова.

Цю інформацію в Telegram підтвердив й колега Гришиної Олександр Качура.

Заяви про відставку Криклія та Петрашка підтвердила й речниця Верховної Ради Ольга Туній.

“До Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та Міністра інфраструктури Владислава Криклія”, – заявила Туній у Facebook.

Водночас нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко повідомив, що очільник МОЗ Степанов відмовляється писати заяву про відставку. Рішення щодо нього фракція “Слуги народу” прийме на засіданні у понеділок.

Зауважимо, що Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.