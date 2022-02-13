Останніми тижнями існують побоювання, що Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців біля кордону з Україною для ймовірного нападу. Поки аналітики розглядають три варіанти вторгнення.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Аналітики вважають, що Російська Федерація створила точки тиску з трьох сторін України: у Криму на півдні, на Сході та у Білорусії на півночі. Найбільше уваги приділяють Донецькій та Луганській областям, де Москва може збільшити військову силу, яку вже має в регіоні.

Видання отримало супутникові знімки, де видно велику базу в Єльні, на якій розміщуються російські танки, артилерія та інша бронетехніка. База значно спорожніла, а техніку, ймовірно, останніми днями перемістили набагато ближче до кордону. Більшу частину озброєння перевезли наприкінці 2021 року, зокрема близько 700 танків, бойових машин, піхоти та пускових установок балістичних ракет. Натомість обладнання стали помічати в поїздах та на дорогах набагато південніше, у Брянській області. Попередньо це можуть бути бронетехніка і транспортні засоби, які належали до тих же частин, які розташувалися в Єльні.

Аналітики звертають увагу на підвищену активність у Курській та Білгородській областях, що межують із північним сходом України. Експерт із відстеження військових переміщень компанії Rochan Consulting Конрад Музика зазначив, що спостерігається масовий приплив техніки та особового складу в Курськ.

“Найсильніше наступальне з’єднання Росії – Перша гвардійська танкова армія, яка зазвичай дислокується в районі Москви, – рушила на південь. 400 кілометрів (250 миль) та збирається в оптимальному районі для швидкого танкового наступу на маршруті вторгнення Хурськ-Київ”, — зазначив Філіп Карбер із Потомацького фонду у Вашингтоні.

10 лютого розпочалися масштабні російсько-білоруські навчання, що викликало побоювання на Заході. Розгортання військових вважається найбільшим із часів холодної війни. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що на них очікуються 30 000 бойових військовослужбовців, сили спеціального призначення, винищувачі, включаючи Су-35, ракети подвійного призначення “Іскандер” та системи ППО С-400.

Проте Міноборони Росії заявляло, що проводить навчання “Союзницька рішучість-2022” для відображення “зовнішньої агресії”. На супутникових знімках Максара зафіксували кілька наметових містечок в Речиці Гомельської області Білорусі.

Аналітики із Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) зазначили, що спільні навчання можуть забезпечити прикриття флангового руху через Білорусь на північ України. Однак один європейський дипломат сказав CNN, що зосередження сил є “великою проблемою”, зазначивши, що їхня кількість недостатня для нападу. На інших фотографіях Maxar видно, що російські військові передислокувалися у кількох місцях, зокрема будують табори неподалік кордону з Україною, за сотні миль від місця проведення навчань.

Проте ймовірний напад з білоруського кордону був би пов’язаний із труднощами як Пінські болота, які ще називають Прип’ятськими. Вони є одними із найбільших заболочених місць в Європі, де покрита густими лісами місцевість тягнеться на 104 тисячі квадратних миль. Під час Другої світової війни це місце завадило нацистським військам провести операцію “Барбаросса”.

“Болота можуть бути важкими, а в деяких місцях, ймовірно, неможливими, для пересування механізованих військ у вологому стані”, — зазначили в Інституті вивчення війни.

Третім можливим флангом розглядають анексований Крим. Maxar спостерігають за понад 550 військовими наметами та сотнями транспортних засобів. 10 лютого бронетехніку та нову дислокацію побачили у районі міста Славне на північно-західному березі Криму. Їх помітили в той же день, коли до Севастополя прибули шість великих десантних кораблів. Тоді Військово-Морські сили Збройних сил України заявили, що Росія продовжує тиснути на Україну та світ методом мілітаризації.

“Готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захищати країну з моря”, – йдеться у повідомленні ВМС України.

Аналітики CSIS припускають, що Росія може скористатися військами в Придністров’ї. За їхніми даними, російські війська можуть спробувати здійснити державний переворот в Одесі. Також є варіант із тим, що РФ направить десантні кораблі прямо й рухаючись до міста. Аналітики називають таку можливість операцією із високим ризиком.