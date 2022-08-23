Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про основні напрямки відновлення тимчасово окупованого Росією Криму після деокупації півострова під час другого саміту Кримської платформи, що відбувся в онлайн-форматі.

Про це йдеться на офіційній сторінці Урядового порталу.

Денис Шмигаль зазначив, що після деокупації Криму його розвиток стане частиною великого Плану відновлення України. Цей план уряд України вже розробив та презентував у Лугано. Він передбачає трансформацію України, і окрема його частина присвячена відбудові та розвитку тимчасово окупованому Криму.

За словами прем’єр-міністра України, один із головних пунктів стратегії окреслює концепцію “Крим відкритий для світу”, де півострів — новий європейський курорт з новою інфраструктурою.

“Крим стане частиною європейського транспортного простору, інтегрованим до європейської мережі доріг TEN-T. Це означає розбудову нових транспортних шляхів. Нові залізничні маршрути, нові морські маршрути, інтеграція кримських портів в українську торговельну мережу, створення потужного авіахабу”, — зазначив Денис Шмигаль.

Також він додав, що Україна презентує новий бренд Crimea365, що передбачає створення інфраструктури відпочинку цілий рік, оскільки туристичний потенціал Криму — це можливість стати одним із найкращих курортів у Європі.

“Планується будівництво готелів повного циклу у співпраці зі світовими лідерами ринку. Медичний туризм, відродження культових фестивалів, створення інфраструктури для проведення бізнес-форумів та конференцій, будівництво найбільшого на півдні України концертного майданчика”, — наголосив Денис Шмигаль.

Зокрема він розповів, що очікується, що ці заходи допоможуть залучити на український туристичний ринок громадян ЄС та інших дружніх країн. Оскільки лише створення нових авіамаршрутів та розвиток аеропортів дозволить збільшити туристичний потік приблизно на 1,5 млн туристів на рік.

Окрім того, стратегія передбачає масштабний розвиток екосистеми зрошення, державні проєкти у сфері підтримки історичних осередків виробництва вин, реалізацію грантових програм підтримки крафтових виробників вина та іншої аграрної продукції.