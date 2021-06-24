Сполучені Штати підтримали Велику Британію на тлі інциденту з есмінцем, який начебто “обстріляли” російські військові поблизу анексованого Криму через "вторгнення у територіальні води РФ".

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.

Так, посольство поділилося фрагментом відео, у якому прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відкидає звинувачення у тому, що есмінець зайшов у територіальні води РФ, адже Крим – це територія України, а не Росія.

“Ми підтримуємо нашого союзника, Велику Британію, у протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води. Крим – це Україна”, – йдеться у заяві посольства.

Ми підтримуємо нашого союзника, Великобританію, у протистоянні агресії Росії в Україні, і ми підтверджуємо свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води. Крим – це Україна. pic.twitter.com/Z5M9LTXyCs — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 24, 2021

23 червня, російські військові заявили, що відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender поблизу мису Фіолент (анексований Крим).

У російському міноборони заявляють, що британський есмінець начебто зайшов у територіальні води РФ. Його “попередили про застосування зброї у разі порушення державного кордону Російської Федерації”, але екіпаж начебто не зреагував.

За попередніми даними, о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальний вогонь. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання, випустивши 4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250 по курсу руху есмінця.