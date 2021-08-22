Міністерство закордонних справ (МЗС) України представило слоган і логотип саміту “Кримська платформа”, який відбудеться завтра, 23 серпня.

Про це повідомляє МЗС.

Слоган саміту – “Крим – це Україна: сильніші разом”.

Перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що унікальна айдентика заходу складається з логотипа та слогана в поєднанні з відповідною кольоровою гамою.

За її словами, Крим зберігає пам’ять про давнину винайденої греками демократії, яка стала однією з основних цінностей світової спільноти.

“Саме це відбито в логотипі “Кримської платформи”: стовпи демократії, які зберігає Херсонес, і птах – символ свободи й миру“, – йдеться в повідомленні.

Джапарова додала, що разом ці символи об’єднуються в обриси й кримськотатарської тамги, і українського тризуба, адже Крим і Україна “є частиною європейської цивілізації, поділяють цінності свободи, миру і взаємоповаги”.

“Синергія квітів українського і кримськотатарського прапорів стає аналогією самого саміту, де об’єднання зусиль робить нас сильнішими на шляху до деокупації Криму”, – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, що розробкою та реалізацією креативної комунікаційної кампанієї та концепції “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займається фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.

“Кримська платформа”

23 вересня 2020 року під час виступу у Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський запросив лідерів країн-учасниць ООН долучитися до створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму.

В березні президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).