Карта Росії з українським Кримом висіла у російських політиків в кабінетах ще до анексії півострова.

Про це йдеться в матеріалі видання “Детектор медіа“.

У листопаді 2013 Борис Рапопорт працював в “окупаційному управлінні” АП РФ.

Він займався питаннями, пов’язані з окупованими Росією, територіями, – “Республікою Абхазією” і “Південною Осетією”, а потім і “ЛДНР”.

“За словами Рапопорта, він вже тоді бачив в кабінеті Владислава Суркова карту, на якій Крим був частиною Росії. Правда, в його голові цей факт якось в’яжеться з тим, що« війна була спровокована грубим втручанням Заходу “, а не анексією, яка планувалася в Кремлі », – сказано в статті.

У матеріалі також йдеться і про те, що Рапопорт займався соціальними виплатами в Донбасі, інформаційною політикою в Україні.

Інформація про це стала доступна з аналізу вмісту поштової скриньки Рапопорта, опублікована на сайті “Миротворець”. У поштовій скриньці “[email protected]” міститься близько 27,5 тисячі поштових відправлень за період з травня 2008 до 19 березня 2020 року.

99% листів перебували в папці “Вхідні”.

“Це говорить про те, що Рапопорт використовував ящик переважно для читання і складування матеріалів. Хоча по окремим листуванням видно, що він також пересилав багато матеріалів з цього на інші свої” імейли “і навпаки”, – сказано в статті.