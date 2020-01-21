Співробітники Служби безпеки України викрили кримчанку з російським паспортом, яка намагалася влаштуватися на роботу в Міністерство оборони.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

“Оперативники СБУ встановили, що протягом кількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Невдовзі вона переїхала до Києва. Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора“, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що жінка вирішила влаштуватися на роботу в Міністерство оборони України саме після поїздки в Крим.

“Вона претендувала на одну з керівних посад в підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопоставленими чиновниками країн-членів НАТО”, – сказано в повідомленні СБУ.

Відзначається, що жінка пройшла кілька відбіркових етапів, але не змогла пройти перевірку.

“Співробітники СБУ провели з нею зустріч і попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду“, – повідомляють в прес–службі.