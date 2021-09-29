Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
За її словами, 61-річного політв’язня побили перед його випискою з туберкульозної лікарні в №19 в Ростові-на-Дону. Там Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття на тлі перенесеного мікроінсульту.
Працівники лікарні його повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду.
“Стан здоров’я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже у російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надають медичну допомогу, а тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні”, – заявила омбудсменка.
Таке ставлення до політв’язня Людмила Денісова пов’язує з помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також постійне відстоювання своїх прав. Такі дії вона розцінює як катування, нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Денісова звернулася з вимогою відновити порушені права Сервета Газієва до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, до Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова – з вимогою надати правову оцінку дій стосовно ув’язненого та притягнути винних до відповідальності.
“Звертаюся до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, Голови ОБСЄ Анн Лінде зупинити свавілля країни-окупанта, продовжувати політично-санкційний тиск на РФ задля негайного звільнення усіх бранців Кремля”, – зазначила Людмила Денісова.
- 22 вересня окупаційна влада висунула нове звинувачення першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялову. Тепер йому загрожує до 20 років ув’язнення.
- Нагадаємо, що аналогічні звинувачення окупанти висунули й чотирьом іншим затриманим кримським татарам. Один з них, Асан Ахтемов, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. На її переконання,ці репресії є помстою за “Кримську платформу”.
- У зв’язку з репресіями, ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій жорстко засудила грубі порушення прав кримських татар в окупованому Криму.
- Раніше ФСБ Росії звинуватила Україну в спробах організувати протести в тимчасово окупованому Криму, ґрунтуючись на “зізнаннях” затриманих кримських татар, що, ймовірно, були дані після тортур.
- 14 вересня так званий суд Сімферополя оштрафував кримського татарина Садрі Муратова 3 650 гривень (10 тисяч рублів) за участь у мирних стихійних зібраннях біля будівлі ФСБ.