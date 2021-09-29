До політв'язня кримськотатарського походження Сервета Газієва, який незаконно утримується у ростовському СІЗО, застосували фізичне насильство працівники лікарні.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, 61-річного політв’язня побили перед його випискою з туберкульозної лікарні в №19 в Ростові-на-Дону. Там Сервет Газієв перебував через погіршення самопочуття на тлі перенесеного мікроінсульту.

Працівники лікарні його повалили на підлогу, завдали ударів по спині, скрутили руки та поголили бороду.

“Стан здоров’я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже у російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надають медичну допомогу, а тепер у нього ще й болить шия та німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні”, – заявила омбудсменка.

Таке ставлення до політв’язня Людмила Денісова пов’язує з помстою Кремля за його тверду позицію говорити рідною кримськотатарською мовою у СІЗО та під час судових засідань, а також постійне відстоювання своїх прав. Такі дії вона розцінює як катування, нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Денісова звернулася з вимогою відновити порушені права Сервета Газієва до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової, до Генерального прокурора РФ Ігоря Краснова – з вимогою надати правову оцінку дій стосовно ув’язненого та притягнути винних до відповідальності.