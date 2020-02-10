Український телеканал ATR, який віщає в окупованому Криму, заявив про загрозу закриття через блокування фінансування.

Про це йдеться в зверненні співробітників ATR, опублікованому на сайті телеканалу.

“У 2020 році з держбюджету України на фінансування телеканалу виділено 50 млн грн. Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх заблокувало казначейство”, — розповіли в ATR.

У зв’язку з блокуванням фінансування телеканал запустив марафон #SaveATR — з ефірами без ведучих та гостей.

Раніше через недофінансування з держбюджету кримськотатарський телеканал ATR запустив збір коштів. Збір грошей триває.

Довідка. ATR — український телеканал, раніше був одним з трьох телеканалів Криму, поряд з Першим Кримським і дитячим телеканалом Lâle, програми якого виходять в ефір на кримськотатарській мові. Після незаконної анексії Кримського півострова кримськотатарські телеканали ATR та Lâle, радіостанції Meydan та “Лідер”, що входять до складу медіахолдингу ATR, перестали мовити в Криму через відсутність російської ліцензії. ATR відновив мовлення 17 червня 2015 року з Києва. Перший кримськотатарський телеканал став доступний через супутник на всій території України, включаючи окупований Крим.