У ніч з 21 на 22 грудня кримськотатарський канал АТR припинив супутникове мовлення. Причиною стало суттєве недофінансування з держбюджету.

Про це повідомляє сайт телеканалу АТR.

“Колектив телеканалу не в змозі сплатити заборгованість, що утворилася, перед компанією “Spacecom”. Про можливе відключення від супутнику “Amos” провайдер повідомив в офіційному листі на ім’я генерального директора телеканалу АТR Ленура Іслямова”, — розповіли в АТR.

Працівники каналу констатють, що, внаслідок відключення від супутника, основна аудиторія телеканалу — жителі окупованого Криму — дивитися їх, як раніше, вже не зможуть.

“Керівництво телеканалу АТR докладає зусиль, спрямованих на пошук ресурсів для повномасштабного мовлення, та сподівається що це відключення тимчасове. Ми залишаємось у кабельних мережах України та у додатках цифрового інтерактивного телебачення MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV і на сайті ATR.ua. Також телеканал продовжує мовлення на YouTube”, — додали в АТR.