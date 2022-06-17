Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Це стало можливим завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації України із засновником Binance – Чанпен Чжао.
“Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України”, – зазначив Михайло Федоров.
Протягом 3 місяців виплати будуть надходити на криптогаманець. Пізніше їх можна буде перевести на банківську картку по 75 доларів кожного місяця.
Пробний проєкт запустили у Львівській області й вже 1000 українців отримали кошти.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Binance суттєво підтримує Україну. Компанія здійснила виплати 1713 українцям, які змушені були виїхати до країн ЄС.
- Раніше повідомлялося, що Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення заморозити усі доступні криптовалютні активи, які належать росіянам і підприємствам РФ, що потрапили під санкції ЄС.
- На соціальній платформі “єДопомога” можна подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.
- Протягом останнього десятиліття світ пережив кілька криз через потоки біженців, спричинені конфліктами в Америці, на Близькому Сході, в Африці та Азії. Проте за останні кілька місяців виникла нова міграційна криза, і в центрі уваги знову постала Європа.