Українці, які мають статус внутрішньо переміщеної особи можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі Binance.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Одна з найбільших світових криптобірж Binance виділила 1,2 млн доларів на допомогу українцям зі статусом внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Це стало можливим завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації України із засновником Binance – Чанпен Чжао.

“Це одне з найбільших пожертвувань, зроблених приватною компанією для України”, – зазначив Михайло Федоров.

Протягом 3 місяців виплати будуть надходити на криптогаманець. Пізніше їх можна буде перевести на банківську картку по 75 доларів кожного місяця.

Пробний проєкт запустили у Львівській області й вже 1000 українців отримали кошти.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Binance суттєво підтримує Україну. Компанія здійснила виплати 1713 українцям, які змушені були виїхати до країн ЄС.