Минулого року придбати копію Конституції США криптоінвестори ДАО завадив мільярдер Кен Гріффін, який купив копію історичного документа за приголомшливі 43,2 млн доларів.

Тепер, через рік, утворилася інша ДАО — або децентралізована автономна організація — з планами відтворити оригінальну “ConstitutionDAO”, намагаючись придбати іншу копію документа, який виставлено на аукціон 13 грудня.

Його назва – “ConstitutionDAO2”.

Хоча “ConstitutionDAO2” звучить як погане продовження фільму, група запевнила своїх підписників через Twitter, що цього разу “повернеться сильнішою, швидшою і розумнішою”. На своєму вебсайті ДАО також називає себе “UnumDAO”.

