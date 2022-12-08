Минулого року група криптоентузіастів зібралася в Інтернеті, щоб об’єднати свої кошти разом та купити копію першої Конституції США. Свій проєкт вони назвали "ConstitutionDAO". Однак тоді купити копію історичного документа їм не вдалось, тому цього року криптоінвестори намагатимуться придбати іншу копію першої Конституції США.

Про це повідомляє Decrypt.

Минулого року придбати копію Конституції США криптоінвестори ДАО завадив мільярдер Кен Гріффін, який купив копію історичного документа за приголомшливі 43,2 млн доларів.

Тепер, через рік, утворилася інша ДАО — або децентралізована автономна організація — з планами відтворити оригінальну “ConstitutionDAO”, намагаючись придбати іншу копію документа, який виставлено на аукціон 13 грудня.

Його назва – “ConstitutionDAO2”.

Хоча “ConstitutionDAO2” звучить як погане продовження фільму, група запевнила своїх підписників через Twitter, що цього разу “повернеться сильнішою, швидшою і розумнішою”. На своєму вебсайті ДАО також називає себе “UnumDAO”.

We are gonna buy the Constitution! (again) But this time we will win! (📜,📜) Here's the story on how we come back stronger, faster, and smarter 🧵 👇 — ConstitutionDAO2 (📜,📜) (@WAGBTC) December 7, 2022

У листопаді Sotheby’s оголосив, що виставить на аукціон другу з двох приватних копій першого видання Конституції.

Копія, виставлена ​​на аукціон цього року, не продавалася понад 125 років, наголосили у Sotheby’s, і коштує приблизно 20-30 мільйонів доларів. У 19 столітті примірник був подарований Адріану Ван Сіндерену, який згодом став видатним колекціонером книг.

У загальнодоступному опитуванні в Twitter 83% респондентів сказали, що хочуть, щоб ДАО знову спробував придбати копію документа.

Що буде цього разу? “ConstitutionDAO2” заявляє, що запропонує жертводавцям можливість робити приватні пожертви на Ethereum (ETH), що ускладнить конкуруючим учасникам торгів дізнатись загальний фонд фінансування та робити ставки трохи вище цієї вартості. Однак це не зовсім надійний план.

Багато чого змінилося в криптовалюті з того часу, як востаннє ДАО намагався купити копію конституції. Настала криптовалютна зима, ціни на біткойни та ефіріум впали, стартапи збанкрутували, а інвестори погано працюють. Збільшити ETH на цьому ринку для такої сміливої ​​мети, ймовірно, буде навіть складніше, ніж це було рік тому. Однак “ConstitutionDAO2” просувається вперед.

“”ConstitutionDAO2″ хоче купити печатку у Sotheby’s, щоб створити колекцію громадських артефактів, якими повністю керують люди. Ми збираємося розказати світу про демократичні інновації, знайдені в історії та на Інтернеті”, — написав ДАО у Twitter.

Варто також зазначити, що перший “ConstitutionDAO” ніколи не зникав — він просто перейменувався в “PeopleDAO” після того, як не зміг купити копію Конституції США.

Згідно з даними CoinGecko, у межах початкової структури “ConstitutionDAO” запустив токен управління PEOPLE, який зріс на 12% за останні два тижні, але все ще знизився на 87% порівняно з історичним максимумом у приблизно 0,18 долара минулого грудня.

“ConstitutionDAO” також постав перед певними труднощами, коли зрозумів, що для того, щоб повернути кошти своїм вкладникам, ці особи повинні будуть сплатити вартість газу Ethereum і, таким чином, не отримають повного відшкодування.

Поки що незрозуміло, чи входять до “ConstitutionDAO2” учасники першого “ConstitutionDAO”, але продовження ДАО свідчить, що воно має підтримку багатьох інших груп, орієнтованих на криптовалюту, таких як Aztec, LanguageDAO, Nucleo, MoonDAO, 404DAO, Empire DAO, платформа фінансування Juice Box і оригінальний PeopleDAO. І це лише деякі з них.