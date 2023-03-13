Навіть в успішного інвестора може виникнути ситуація, коли він втратив усі гроші з гаманця через необережність. Нинішній курс біткоїна досить високий, тому ця особливість криптовалюти не могла пройти повз шахраїв. Постраждати можна через:

шкідливі програми, що змінюють дані буферу обміну;

підроблені сайти, що дуже схожі за назвою та оформленням (1-2 букви відрізняються);

небезпечні посилання та інші способи шахрайства.

Щоб цього не сталося, потрібно дотримуватися наступних рекомендацій.

Головні правила безпеки

Незалежно від типу гаманця, в кожного є власні слабкі місця. Вірогідність втрати криптовалюти зберігається, якщо використовувати ту ж електронну пошту для криптогаманця, що використовується до соціальних мереж, інтернет-магазинів чи повсякденних потреб. Тобто для криптовалют краще завести окрему електронну скриньку.

Крім того, не варто користуватися незахищеними мережами. Wi-Fi в торговельно-розважальних центрах – не краще місце для роботи з криптогаманцем. Домашній інтернет із захищеним Wi-Fi покриттям – оптимальний варіант.

Диверсифікація

Будь-який успішний трейдер знає, що зберігати всі кошти в одному місці – надто небезпечно. Це стосується не лише криптовалют, а й інших заощаджень. Тобто не можна зберігати всі кошти в одному криптовалютному гаманці.

Причиною втрати коштів може стати не лише діяльність зловмисників, але і власна необережність. Наприклад, якщо під час переказу коштів вказати неправильну суму, можна втратити її.

Якщо дані для входу зберігаються на накопичувачі, тоді необхідно створити кілька копій таких записів. Ще краще мати кілька флешок із кодами для доступу.

Максимальна уважність та захист

Досить часто зловмисники створюють точні копії сайтів. Вони відрізняються лише однією буквою в назві. Звісно, якщо користувач введе власні дані для входу в гаманець з криптовалютами, унікальний код миттєво отримають зловмисники. Якщо таке відбудеться, тоді можна попрощатися з заощадженнями.

Навіть додатки до смартфонів можуть нести небезпеку. Наприклад, відомі випадки, коли такий додаток копіював дані з буфера обміну (під час вводу коду доступу ним користуються всі) та передавав зловмисникам.

На щастя, є маса порад, як вберегтися від втрати коштів. Власникові криптогаманця необхідно:

постійно оновлювати на ПК чи смартфоні програмне забезпечення, що контролює онлайн платежі (антивірусні програми);

завантажувати додатки лише з офіційних джерел, а не з невідомих сайтів;

під час завантаження з магазину додатків поцікавитися відгуками та оцінками додатка від інших користувачів;

використовувати багаторівневу аутентифікацію, що допоможе захистити дані;

зберігати уважність під час перевірки сайтів;

витратити хвилину та набрати комбінацію цифр та букв вручну, а не користуватися буфером обміну.

Здається, що це дуже прості поради, але досвід показує, що саме власна необережність стає причиною втрати значних сум із рахунку. На щастя, є дуже багато методів та програмного забезпечення, що допоможе захиститися від зазіхань зловмисників.