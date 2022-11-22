Це ж стосується і холодильників, вибір яких на ринку справді дуже великий. Серед основних критеріїв відбору, які впливають на ціни на холодильники, відзначають місткість, тип заморозки та бренд. Однак це далеко не все, що потрібно враховувати перед покупкою техніки.

На що звертати увагу при виборі холодильника?

Якщо ви хочете придбати функціональний пристрій з гарантією якості за приємною ціною, радимо звернути увагу на асортимент інтернет-магазину Storeinua, який пропонує широкий вибір моделей найкращих світових виробників. При цьому перед покупкою варто враховувати такі нюанси:

клас енергоспоживання — що вище показник (A, A+, A++ тощо), то економічнішим буде пристрій;

кількість компресорів — бажано вибирати двохкомпресорні моделі, де кожен компресор відповідає за окрему камеру;

об’єм — якщо для однієї людини цілком вистачить об’єму 50-100 літрів, то для повноцінної сім’ї потрібен холодильник місткістю від 150 літрів;

кількість камер — як і у випадку з об’ємом, визначення даного показника залежить від кількості користувачів та продуктів, які ви збираєтеся зберігати (порада — віддавайте перевагу двокамерним моделям);

технологія заморожування — це може бути застаріла крапельна система або нова технологія No Frost, що виключає необхідність розморожування камер.

Послідовний вибір між цими критеріями дозволить вам придбати апарат, який задовольнятиме всі ваші вимоги.

Що ще враховувати при покупці холодильника?

Якщо ви хочете, щоб у вашому холодильнику був порядок, підійдіть відповідально до визначення його внутрішнього оздоблення. Чим більше там полиць та відсіків, тим грамотніше ви зможете розмістити овочі, фрукти та інші продукти. Також зважайте на дизайн, який повинен відповідати інтер’єру кімнати. Вдалої покупки.