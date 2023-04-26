Про це інформує Reuters.

За словами голови Європейської комісій, ЄС спільно з НАТО розробляють програму “стрес-тестів”, щоб підготуватися до “найгірших наслідків”, які можливі через загрозливу ситуацію з критичною інфраструктурою Євросоюзу.

Під час свого виступу на саміті лідерів урядів щодо вітроенергетики, фон дер Ляєн також зазначила, що ЄС і НАТО створили спільну робочу групу для розслідування можливих загроз для ключових секторів, у тому числі й енергетики.

Президентка Європейської комісії підкреслила, що результати дослідження будуть озвучені на зустрічі лідерів ЄС, яка запланована на липень цього року.

Крім того, Європейський Союз працює над законом, який змусить неурядові групи, консультантів та наукові установи розкривати будь-яке фінансування з-за меж ЄС у межах придушення іноземного впливу в блоці.

Запланований проєкт закону, який знаходиться на дуже ранніх стадіях, подібний до законів в Австралії та Сполучених Штатах. У США Закон про реєстрацію іноземних агентів вимагає від лобістів, які працюють від імені іноземних урядів, реєструватися у федеральному уряді з 1938 року.