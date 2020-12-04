Про це заявив депутат фракції “Голос”, перший заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, повідомляють #Букви.

За його словами, законопроєкт поставили на голосування відразу після того, як було досягнуто узгодження позицій фракцій і ЄС.

Осадчук додав, що Рада ухвалила версію законопроєкту, яка була підготовлена робочою групою парламенту і подана вже після законопроєкту Зеленського. Рада проголосувала за доопрацьовану версію на основі парламентської з доданням обмеження волі в санкцію другої частини цієї статті. Тобто найбільшим покаранням, яке може бути за недостовірне декларування сум від 9 мільйонів гривень — може бути обмеження волі.

“Критично було проголосувати зараз, щоб ця норма набула чинності до кінця 2020 року. Чому це важливо? Якби ми цього не зробили, все декларування за 2020 рік пройшло би без будь-якої відповідальності, і адміністративної, і кримінальної. Тому факт ухвалення закону дає можливість зберегти всю логіку декларування і зберегти можливість санкцій для тих, хто обманює в деклараціях”, – сказав Осадчук.

При він додав, що “Голос” вимагатиме понизити поріг з 4000 неоподатковуваних мінімумів хоча б до 3000, щоб розширити коло відповідальності за значне недекларування, і так само буде продовжувати наполягати на ув’язненні як найвищій мірі покарання для топ-корупціонерів.