Адміністрація Джо Байдена надіслала до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі $33 мільярди на підтримку України протягом наступних кількох місяців, оскільки РФ продовжує свою жорстоку та невпинну війну. Новий пакет міститиме фінансування безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Наразі президент США Джо Байден виступає у Білому домі щодо законопроєкту про додаткове фінансування в розмірі $33 мільярдів.

“Вкрай важливо, щоб це фінансування було схвалено та затверджено якомога швидше. Ми не нападаємо на РФ. Ми допомагаємо Україні захищатися від російської агресії, і, так само, як Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг би зробити вибір, щоб припинити це жорстоке вторгнення”, – зазначив американський президент.

Запит на $33 мільярди містить зокрема $20,4 мільярда на військову допомогу та допомогу в галузі безпеки. Своєю чергою, $20 мільярдів включають $5 мільярдів у вигляді додаткових повноважень, $6 мільярдів для Ініціативи сприяння безпеці України та $4 мільярди для програми фінансування іноземних військових держав.

Окрім цього, 28 квітня Байден також надішле до Конгресу пропозицію, в якій окреслить законодавчий пакет для подальшого тиску на російських олігархів у зв’язку з війною РФ в Україні, зокрема щодо використання грошей з їхніх конфіскованих активів для фінансування оборони України.