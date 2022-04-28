Про це інформує американський телеканал CNN.
Наразі президент США Джо Байден виступає у Білому домі щодо законопроєкту про додаткове фінансування в розмірі $33 мільярдів.
“Вкрай важливо, щоб це фінансування було схвалено та затверджено якомога швидше. Ми не нападаємо на РФ. Ми допомагаємо Україні захищатися від російської агресії, і, так само, як Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг би зробити вибір, щоб припинити це жорстоке вторгнення”, – зазначив американський президент.
Запит на $33 мільярди містить зокрема $20,4 мільярда на військову допомогу та допомогу в галузі безпеки. Своєю чергою, $20 мільярдів включають $5 мільярдів у вигляді додаткових повноважень, $6 мільярдів для Ініціативи сприяння безпеці України та $4 мільярди для програми фінансування іноземних військових держав.
Окрім цього, 28 квітня Байден також надішле до Конгресу пропозицію, в якій окреслить законодавчий пакет для подальшого тиску на російських олігархів у зв’язку з війною РФ в Україні, зокрема щодо використання грошей з їхніх конфіскованих активів для фінансування оборони України.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Вишеградської групи (Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини) розробити “План Маршалла” для України, щоб відновити її після війни.
- Виконавча рада Міжнародного валютного фонду розгляне рішення про виділення Україні екстреного фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів за кілька днів.
- Також стало відомо, що польська влада готова негайно і безплатно перемістити всі літаки МІГ-29 на базу в Рамштайні та передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки для потреб України.
- Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки створило центр управління для координації перевезень та “упорядкування” військової допомоги Україні спільно із союзниками у Штутгарті, Німеччина, у зоні відповідальності Європейського командування США.