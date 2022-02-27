Горілка, напій, який був популяризований на Заході Джеймсом Бондом і який довгий час був одним із найпомітніших експортних поставок Росії, тепер є об’єктом міжнародного гніву через вторгнення Росії в Україну.

Про це пише американське видання The New York Times.

У Нью-Гемпширі, де алкогольні напої та вино продаються через державні магазини, губернатор Кріс Сунуну, республіканець, оголосив про вилучення “російських алкогольних напоїв з наших торгових точок до подальшого повідомлення”.

У штаті Огайо, де держава укладає контракти з приватними підприємствами на продаж алкогольних напоїв, губернатор Майк ДеВайн, також республіканець, оголосив про припинення державних закупівель і продажу горілки “Русский стандарт”.

Л. Луїза Лукас, провідний демократ в Сенаті штату Вірджинія, закликає “вилучити всю російську горілку та будь-які інші російські продукти” з майже 400 державних магазинів Управління контролю за алкогольними напоями Вірджинії.

А сенатор Том Коттон, республіканець від Арканзасу, написав у Twitter: “Викиньте всю російську горілку і разом з боєприпасами та ракетами відправте порожні пляшки в Україну для приготування коктейлів Молотова“.

Рада з контролю за алкогольними напоями Онтаріо, найбільш густонаселеної провінції Канади, оголосила в п’ятницю, що вилучить “всі продукти, вироблені в Росії” зі своїх понад 600 магазинів. Подібні ж явища тривають у провінціях Манітоба і Ньюфаундленд.

Бойкот дуже помітного імпорту під час конфлікту не є чимось новим.

Одначе, бойкот російської горілки може бути більше символічним, ніж стратегічним.

Горілка має довгу історію в російській культурі, і The Times одного разу описала її як “невіддільну частину російського суспільного життя”. Безбарвна і без запаху, її можна комбінувати з незліченними типами змішувачів для приготування різноманітних коктейлів. Ця універсальність допомогла їй закріпитися на ринку Сполучених Штатів, що призвело до жорсткої конкуренції серед виробників горілки з різних країн.

На Росію припадало трохи більш як 1% від загальної суми горілки, імпортованої в США у 2017 році, повідомляє Thrillist з посиланням на дані Ради дистильованих спиртних напоїв Сполучених Штатів.