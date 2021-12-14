Персона Маска як "людини року" отримала шквал критики за його погляди на сплату податків, профсоюзи та Covid-19.

Про це пише видання The Guardian.

Рішення журналу Time зробити мільярдера та засновника Tesla Ілона Маска людиною року 2021 зазнала критики через його ставлення до сплати податків, спротив профспілкам та применшення небезпеки коронавірусу.

Називаючи його “клоуном, еджлордом, генієм, провидцем, промисловцем, шоуменом” Time підкреслив масштаб досягнень Маска, починаючи з заснування Space X у 2002 році та закінчуючи створенням альтернативної енергетичної компанії SolarCity як доповнення до Tesla, найдорожчої автомобільної компанії у світі.

В журналі наголошується, що “визнання Маска людиною року було швидше не нагородою, а визнанням людини, яка найбільше вплинула на події року, незалежно від того, добрим був цей вплив чи поганим”.

Раніше нагорода була вручена папам, працівникам охорони здоров‘я, які працювали з Еболою та Греті Тунберг, а також Гітлеру та Сталіну, які отримували її двічі. У 1982 році вона дісталась комп‘ютеру.

Ця нагорода спричинила різку критику в США, де Маск є неоднозначною фігурою через його ставлення сплати податків та виступи проти “податку мільярдерів”. Він, як і решта найбагатших людей, сплачував незначні податки у порівнянні зі значним зростанням його доходу у період з 2014 по 2018 рік. При цьому Маск сплачував лише 3,27 % податку.

It’s *TIME* for Elon Musk to pay his fair share in taxes. https://t.co/cKTkOKDtpc — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) December 13, 2021

Попри те, що податкові ставки легальні, вони демонструють недотримання американського податкового законодавства зі стягнення приросту багатства, отриманого з допомогою активів.

Сенатор Елізабет Уорен написала у Twitter, що рішення Time акцентувало на потребі в реформуванні податкового кодексу, “щоб людина року насправді сплачувала податки та перестала безкоштовно розподіляти навантаження на решту”.

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6 — Elizabeth Warren (@SenWarren) December 13, 2021

Роберт Райх, який працював секретарем з праці в адміністрації Клінтона сказав, що публікація Time стала вдалою можливістю нагадати людям, що Маск “незаконно погрожував забрати опціони на акції, якщо співробітники об‘єднаються у профспілки”, – посилаючись на висновок Національної ради з трудових відносин 2019 року відносно твіту, в якому Маск написав: “Навіщо платити профсоюзні внески й дарма відмовлятись від опціонів на акції?”

Ілон Маск також спричинив суперечки у 2020 році, применшивши загрозу коронавірусу у серії твітів і спочатку залишивши свою фабрику у Каліфорнії відкритою, попри наказ про закриття (згодом, виробництво все ж закрили).

Журнал Time також зауважив вплив Маска на армію послідовників в соціальних мережах, де він насміхається над впливовими людьми та регуляційними органами. Використовуючи свої 66 мільйонів підписників у Twitter, він надає світу чудернацькі поради та спантеличує навіть своїх послідовників та інвесторів, збурюючи ринки.

Також, видання звернуло увагу на те, що Tesla є найдорожчою автомобільною компанією у світі, подолавши поріг ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів. Такі компанії, як Ford та General Motors, разом узяті, мають вартість менш як 200 мільярдів доларів.

Time наголосив, що нещодавно Маск зізнався у тому, що половина його твітів написана на “порцеляновому троні”. Зрештою, чимало користувачів Twitter піддали сумніву вибір Time, сказавши, що є особи більш варті визнання цьогоріч.