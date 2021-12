Про це пише видання The Guardian.

Рішення журналу Time зробити мільярдера та засновника Tesla Ілона Маска людиною року 2021 зазнала критики через його ставлення до сплати податків, спротив профспілкам та применшення небезпеки коронавірусу.

Називаючи його “клоуном, еджлордом, генієм, провидцем, промисловцем, шоуменом” Time підкреслив масштаб досягнень Маска, починаючи з заснування Space X у 2002 році та закінчуючи створенням альтернативної енергетичної компанії SolarCity як доповнення до Tesla, найдорожчої автомобільної компанії у світі.

В журналі наголошується, що “визнання Маска людиною року було швидше не нагородою, а визнанням людини, яка найбільше вплинула на події року, незалежно від того, добрим був цей вплив чи поганим”.

Раніше нагорода була вручена папам, працівникам охорони здоров‘я, які працювали з Еболою та Греті Тунберг, а також Гітлеру та Сталіну, які отримували її двічі. У 1982 році вона дісталась комп‘ютеру.

Ця нагорода спричинила різку критику в США, де Маск є неоднозначною фігурою через його ставлення сплати податків та виступи проти “податку мільярдерів”. Він, як і решта найбагатших людей, сплачував незначні податки у порівнянні зі значним зростанням його доходу у період з 2014 по 2018 рік. При цьому Маск сплачував лише 3,27 % податку.

It’s *TIME* for Elon Musk to pay his fair share in taxes. https://t.co/cKTkOKDtpc

Попри те, що податкові ставки легальні, вони демонструють недотримання американського податкового законодавства зі стягнення приросту багатства, отриманого з допомогою активів.

Сенатор Елізабет Уорен написала у Twitter, що рішення Time акцентувало на потребі в реформуванні податкового кодексу, “щоб людина року насправді сплачувала податки та перестала безкоштовно розподіляти навантаження на решту”.

Let’s change the rigged tax code so The Person of the Year will actually pay taxes and stop freeloading off everyone else. https://t.co/jqQxL9Run6

— Elizabeth Warren (@SenWarren) December 13, 2021