В Україні 24 січня вшановують пам'ять загиблих та постраждалих під час терористичного акту з боку проросійських бойовиків. Цього дня у 2015 році терористи обстріляли з систем залпового вогню житлові квартали мікрорайону “Східний”, школи та дитячі садочки Маріуполя.

Про таке повідомили в Офісі Президента.

Внаслідок атаки з БМ-21 “Град” та “Ураган” по Орджонікідзевському району та прилеглому до нього селища Виноградне Волноваського району загинула 31 особа. Серед них було двоє дітей. Також 117 людей зазнали поранень, пошкодили 30 житлових будинків, 7 шкіл і дитсадків, об’єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат “Азовсталь”.

“Наші війська повернули Маріуполь, і сьогодні це мирне, вільне, сучасне українське місто. Без сумніву, Україна досягне миру й поверне також наш Донецьк, Луганськ і Крим. Пам’ятаємо загиблих, тримаємося разом і працюємо над зміцненням обороноздатності України”, — наголосили в Офісі Президента.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що обстріл вели терористи з так званої “ДНР”. Служба безпеки України наголошувала, що обстріл житлових кварталів здійснювався з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.