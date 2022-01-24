Про таке повідомили в Офісі Президента.
Внаслідок атаки з БМ-21 “Град” та “Ураган” по Орджонікідзевському району та прилеглому до нього селища Виноградне Волноваського району загинула 31 особа. Серед них було двоє дітей. Також 117 людей зазнали поранень, пошкодили 30 житлових будинків, 7 шкіл і дитсадків, об’єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат “Азовсталь”.
“Наші війська повернули Маріуполь, і сьогодні це мирне, вільне, сучасне українське місто. Без сумніву, Україна досягне миру й поверне також наш Донецьк, Луганськ і Крим. Пам’ятаємо загиблих, тримаємося разом і працюємо над зміцненням обороноздатності України”, — наголосили в Офісі Президента.
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що обстріл вели терористи з так званої “ДНР”. Служба безпеки України наголошувала, що обстріл житлових кварталів здійснювався з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.
- Нагадаємо, що новим головою Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став нідерландський сенатор Тіні Кокс. За нього віддали голос 164 член ПАРЄ. Водночас українська кандидатка на пост президента ПАРЄ, народна депутатка від “Слуги народу” Марія Мезенцева, набрала 80 голосів.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Кремль, що будь-який конфлікт в Україні може стати “новою Чечнею”. За його словами, розвідні дані щодо можливого вторгнення досить похмурі.
- Також НАТО заявили, що переводять свої сили у стан готовності та посилюють Східну Європу додатковими кораблями та винищувачами. Таке рішення було прийнято через дії Росії, яка продовжує нарощувати військову діяльність уздовж кордонів України.