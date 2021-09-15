У неділю ввечері на Фарерських островах відбулося наймасовіше полювання на китоподібних в історії спостережень не лише на архіпелазі, але й, на думку експертів, в історії людства. 1428 атлантичних білобоких дельфінів були жорстоко вбиті місцевими жителями, від чого вода у затоці стала червоною.

Про це розповіла природоохоронна організація Sea Shepherd.

On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq — Sea Shepherd (@seashepherd) September 14, 2021

На Фарерських островах поширена традиція полювання на китів і китоподібних, однак, за словами місцевих жителів, які поділилися відео та фотографіями з Sea Shepherd, цьогорічне полювання було нелегальним і порушило ряд місцевих законів. А багато учасників побоїща не мали навіть відповідної ліцензії, яка видається при здобутті уміння максимально безболісного та швидкого убивства дельфінів. На кадрах видно, що багато дельфінів, яких витягнули на берег, були все ще живими, багато – поранені гребними гвинтами катерів. Це означає для китоподібних ссавців одне: болісну та довгу смерть.

М’ясо дельфінів за традицією мають розділити учасники, решту віддати місцевим жителям району, де відбувалося полювання. Однак, цього року убитих тварин настільки багато, що м’ясо та жир будуть роздавати усім охочим, аби уникнути псування. Обурені місцеві жителі переконані: трупи просто викинуть чи закопають, а убивства у таких масштабах були безглуздими.

Щоб розуміти масштаби побоїща: 1428 атлантичних білобоких дельфінів – число, близьке до квоти японського уряду на піврічне вбивство/захоплення дельфінів у сумнозвісній “Бухті” біля берегів Тайцзи в Японії. І значно перевищує кількість, фактично вбиту за останні роки.

“Враховуючи часи, в які ми зараз живемо, із глобальною пандемією та світом, що просто може застопоритися, абсолютно жахливо бачити напад на природу такого масштабу на Фарерських островах “, – сказав капітан Алекс Корнеліссен, генеральний директор Sea Shepherd Global. “Якщо ми чомусь навчилися з цієї пандемії, це тому, що ми повинні жити у злагоді з природою, а не знищувати її”.

Забій дельфінів є традиційним на архіпелазі та пов’язаний не лише з харчуванням, але й з культурними елементами.

Нині тварин впольовують таким чином: заганяють на пляж човнами та перекривають їм шлях до океану, поки дельфіни не вийдуть на мілину. Опісля їх чіпляють гаками (найчастіше – встромляючи в дишло) та витягають на берег. На берегах тварин добивають.