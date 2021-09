У неділю ввечері на Фарерських островах відбулося наймасовіше полювання на китоподібних в історії спостережень не лише на архіпелазі, але й, на думку експертів, в історії людства. 1428 атлантичних білобоких дельфінів були жорстоко вбиті місцевими жителями, від чого вода у затоці стала червоною.

Про це розповіла природоохоронна організація Sea Shepherd.

On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq

