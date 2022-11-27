Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у Telegram.

Він написав стосовно вибухів близько 08:15. Під час ракетної атаки Олександр Вілкул закликав людей залишатися в укриттях.

Голова ОВА Валентин Резніченко пізніше додав, що окупанти спрямували по місту дві ракети. Вони влучили по об’єкту транспортної інфраструктури.

“Серйозні руйнування”, — підписав він.

Також вночі окупанти завдали удару по Запоріжжю. Атаку спрямували по цивільному об’єкту, яке знаходиться у передмісті. Внаслідок удару сталося займання на території агропідприємства.

За словами глави Запорізької воєнної адміністрації Олександра Старуха, росіяни, ймовірно, використовували для атаки ракети С300. Серед людей постраждалих немає.