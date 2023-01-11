Російська журналістка та телеведуча Ксенія Собчак викликала на дебати українського нардепа від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка. Український політик відповів на заклик росіянки.

Про це Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі.

Нардеп зробив репост допису Собчак у якому вона звинуватила Гончаренка утому, що він “постійно про неї бреше”.

“Яка мета вашої брехні? Спочатку намагаєтесь писати про мене листи Держсекретарю Блінкену та до ЄС Боррелю про те, що я, нібито, хресна донька Путіна (цей фейк вже як “план Даллеса” – сто разів спростований) і підтримую в***у, хоча у Мережі можна знайти вже сотні моїх висловлювань про в***у, починаючи з 24 лютого. Не кажучи вже про те, що я єдина, хто говорив про Крим, як про частину України у 2018 році у статусі кандидата у президенти”, – написала Собчак.

Зараз, додала Собчак, Гончаренко “бреше”, що вона закликає росіян не виходити на мітинги.

“Серйозно? Той момент, що я цитую Смольянинова, який каже, що це немає сенсу і всіх посадять, ви невимушено забуваєте (він же у вас за ЗСУ) і хоп! Спритність рук та ніякого шахрайства – це вже Я закликаю не мітингувати росіян. Ох**ти, фокус, зразу видно – політик!”, – написала вона.

Собчак наголосила, що нікого не кличе на мітинг, тому що у Росії зараз такий час, що всіх протестувальників “у кращому випадку посадять, але не здивуюсь, якщо ще й постріляють”.

“Я на смерть нікого не покличу. І в тюрму (на відміну від декого)”, – зауважила Собчак.

Вона спитала, чи не хоче Гончаренко вийти до неї в етер та “поговорити про брехню” та про те, що вона “підтримує в***у”.

“Чи про всіх, хто не готовий воювати за ЗСУ потрібно ось так не соромлячись брехати? Велкам, я людина проста та відкрита. Давайте поговоримо особисто. Вам же не заборонять? Демократія, все ж таки”, – написала Ксенія Собчак.

Олексій Гончаренко вже зреагував на заклик Собчак. Нардеп зазначив, що ще вчора росіянка називала його “сумасшедший”, а зараз “уважаемій господін”.

“Ксенія мене звинувачує, що я намагаюсь “возбуждать ненависть ко всем русским”. Наче щось погане. Я не розумію, що не так? Саме це я і роблю. Єдині русскі, до яких я не маю претензій — це ті, що зі зброєю в руках чи з чим завгодно борються зі “зрілим та адекватним” (так Ксенія каже) путіним”, – написав він.

Гончаренко також зауважив, що запитав “Джо Байдена, Бориса Джонсона та відповідального за Гончаренка в Держдепартаменті США, чи можна мені на дебати з Ксенією Собчак”

“Вони всі сказали — можна”, – додав він.

Тому, резюмував український політик, він готовий до дебатів із Собчак, але за умови, що вони відбуватимуться у прямому етері і ніхто з команди у нього не втручатиметься.

“У нас має бути рівний час на виступи. P.S. До речі, Ксенія, а що таке в***а? Не розумію”, – додав Гончаренко.